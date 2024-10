La partita di Serie A Milan-Napoli del 29 ottobre sarà trasmessa da DAZN in chiaro, gratuitamente

La piattaforma di streaming di eventi sportivi DAZN, che detiene i diritti televisivi della Serie A maschile di calcio in Italia, ha annunciato che la partita tra Milan e Napoli di martedì 29 ottobre alle 20:45 sarà trasmessa in chiaro: sarà cioè visibile anche per le persone non abbonate. Per guardarla bisognerà registrarsi con l’indirizzo email: DAZN ha consigliato di farlo in anticipo, perché la visione «sarà possibile fino a un massimo di circa 2 milioni di utenti» (non è specificato il motivo di questo limite).

È la prima volta dal 1996 che una partita di Serie A viene trasmessa in chiaro in Italia. DAZN potrà farlo perché nel pacchetto di diritti televisivi acquistati c’è un’opzione che consente di trasmettere 5 partite a stagione gratuitamente. La scelta di mostrare Milan-Napoli, una partita importante e attesa, è motivata probabilmente dal fatto che DAZN, dopo i disservizi e gli aumenti nei prezzi di questi anni, sta cercando di recuperare credibilità soprattutto con gli utenti che hanno deciso di non rinnovare l’abbonamento. L’offerta infatti si rivolge a chi attualmente non è abbonato, mentre potrebbe essere percepita negativamente da chi ha un abbonamento e quindi ha già pagato per vedere una partita che verrà trasmessa gratuitamente.

