La piattaforma di streaming Dazn ha aumentato di nuovo alcuni prezzi dei suoi abbonamenti

Dazn, la piattaforma che trasmette diversi eventi sportivi in streaming in Italia tra cui la Serie A di calcio, ha comunicato un aumento dei prezzi per i vari pacchetti di abbonamento per la prossima stagione sportiva. Già a gennaio Dazn, che ha ottenuto i diritti per mostrare la Serie A fino al 2029 (con sette partite in esclusiva e tre in co-esclusiva), aveva aumentato le tariffe. Secondo i nuovi piani l’abbonamento annuale Plus, quello che permette di vedere tutta la programmazione su due dispositivi anche da due connessioni diverse, passerà da 539 a 599 euro (lo scorso anno ne costava 499). L’abbonamento mensile Plus costerà invece 59,99 euro.

Non cambierà il prezzo dell’abbonamento annuale Standard, che permette di vedere tutta la programmazione su due dispositivi ma usando la stessa linea internet (quindi nella stessa casa, in sostanza): costerà sempre 359 euro, ma aumenterà a 399 per chi lo sottoscriverà attraverso parti terze come Apple Store o Google Play, cioè non direttamente su Dazn.com. Il mensile standard costerà 34,99 euro se l’utente farà un abbonamento di 12 mesi, mentre chi vorrà mantenere il diritto di disdirlo liberamente con un preavviso di trenta giorni dovrà pagare 40,99 euro al mese.

Oltre ai due piani Plus e Standard, Dazn ha reso disponibile un nuovo pacchetto, Dazn Start, per chi vorrà guardare gli sport che trasmette oltre al calcio (il basket, la pallavolo, la boxe). Costerà 8,99 euro al mese per un anno senza vincoli, ma solo per chi si abbonerà entro il 26 maggio 2024. Dopo il primo anno di abbonamento aumenterà a 11,99 euro al mese. Per chi sottoscriverà un abbonamento annuale, invece, il prezzo sarà di 99 euro.