La prima volta di padre e figlio in campo insieme in una partita di NBA

La scorsa notte è cominciata la stagione 2024-2025 dell’NBA, il principale campionato maschile di basket americano. Boston ha vinto abbastanza nettamente contro New York (132-109), mentre i Los Angeles Lakers hanno battuto i Minnesota Timberwolves (110-103) in una partita che rimarrà nella storia dell’NBA perché per la prima volta hanno giocato assieme padre e figlio: LeBron James, che compirà 40 anni a dicembre ed è considerato uno dei migliori giocatori della storia, e Bronny James, che ha 20 anni e in estate è stato scelto dai Lakers al draft (l’evento in cui le squadre di NBA selezionano i nuovi giocatori dal campionato universitario oppure dai campionati stranieri). Bronny James sulla maglia numero 9 ha scritto James JR (che sta per “junior”).

I momenti in cui LeBron e Bronny James hanno giocato assieme

Era già successo in altri sport statunitensi, ma mai nel basket NBA, che padre e figlio giocassero assieme. LeBron e Bronny James hanno giocato assieme per poco meno di tre minuti, quelli in cui il figlio è rimasto in campo: LeBron ha segnato 16 punti, Bronny 0, sbagliando un tentativo da tre punti su assist proprio del padre. LeBron è già da diverso tempo il giocatore ad aver segnato più punti nella storia dell’NBA, che ha vinto per quattro volte (è anche l’unico ad aver superato 40mila punti), ma aveva detto varie volte di voler giocare almeno una stagione con suo figlio.

Bronny è considerato un giocatore discreto, abile soprattutto in difesa, ma decisamente non al livello del padre e probabilmente, in questo momento, nemmeno al livello dell’NBA. È possibile che quest’anno giocherà alcuni spezzoni di partita con Los Angeles almeno fino a metà novembre, quando comincerà la G League, una specie di campionato per le squadre di riserva. Da quel momento Bronny, a meno che non abbia un rendimento sorprendente in queste prime partite, potrebbe essere mandato a giocare con i South Bay Lakers per fare esperienza.

– Leggi anche: Sta arrivando un altro James in NBA