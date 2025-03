Le nuove mazze a forma di siluro che potrebbero cambiare il baseball

Nelle prime tre partite della nuova stagione di MLB, il principale campionato di baseball statunitense, i New York Yankees hanno totalizzato 15 home run, 9 dei quali nella vittoria di sabato contro i Milwaukee Brewers per 20-9. Gli home run sono le battute che permettono a un battitore di girare tutte le basi e fare quindi un punto, consentendo anche ai compagni fermi in altre basi di completare il loro giro; in italiano si traducono con fuoricampo, perché comunemente avvengono quando il battitore riesce a mandare la palla fuori dal campo di gioco. I numeri degli Yankees sono davvero notevoli e stanno facendo molto discutere esperti e appassionati di baseball perché sono stati in parte ottenuti con l’utilizzo di mazze dalla forma inedita, che sembra diano un discreto vantaggio ai battitori.

Tutti i media che se ne sono occupati le hanno soprannominate torpedo bats, traducibile con mazze a siluro, dalla forma allungata e leggermente bombata in mezzo, come appunto un siluro. A differenza delle mazze tradizionali, quelle utilizzate da alcuni giocatori degli Yankees si allargano subito dopo l’impugnatura e non nella parte alta, e hanno quindi una superficie d’impatto più ampia nella fascia centrale, dove è più probabile che venga colpita la pallina.

Questo sarebbe vantaggioso per i battitori perché consente loro di colpire con maggiore frequenza e forza la pallina e di diminuire le volte in cui la mancano, anche se tre partite sono un campione ancora poco attendibile per valutare l’effettivo impatto delle torpedo bats. Non tutti gli Yankees, peraltro, le stanno adoperando: le hanno usate tra gli altri Anthony Volpe e Jazz Chisholm, ma non Aaron Judge, probabilmente il miglior giocatore di New York, che ha totalizzato tre dei nove home run messi a segno contro Milwaukee con una mazza tradizionale.

Nove fuoricampo in una partita sono un record per gli Yankees

Durante la partita contro Milwaukee, il telecronista Michael Kay ha spiegato che gli analisti degli Yankees hanno fatto uno studio sulle palline colpite da Anthony Volpe, scoprendo che le colpiva per la maggior parte non con la parte superiore della mazza, ma con quella centrale. Hanno deciso quindi di adattare la forma della mazza alle sue caratteristiche, e di fare lo stesso con ciascun battitore, che utilizza quindi una mazza personalizzata. Il principale artefice di queste novità è Aaron Leanhardt, un ex fisico dell’MIT che nel 2018 è entrato negli Yankees, inizialmente come allenatore dei battitori della squadra affiliata della Minor league.

Le modifiche, dicono dalla MLB, non violerebbero le regole della lega, che prevedono che la mazza debba essere un unico pezzo di legno di diametro non superiore ai 2,61 pollici (6,62 centimetri) e di lunghezza non superiore ai 42 pollici (106,7 centimetri); la nuova mazza degli Yankees non supera quindi la larghezza consentita.

Ciononostante, ci sono già diversi commentatori che chiedono di vietare le torpedo bats: «Queste mazze non sono proprio il massimo per il gioco. Stanno dando a una squadra un estremo vantaggio», si legge sul noto sito sportivo Deadspin, secondo cui le altre squadre per mettersi in pari avrebbero bisogno di molto tempo per analizzare i dati, progettare le mazze per ogni giocatore e poi cominciare a familiarizzarci e a utilizzarle.

Lo scorso anno gli Yankees, la squadra che ha vinto il maggior numero di titoli in MLB (27, la seconda è a 11), hanno perso le World Series, cioè le finali del campionato, contro i Los Angeles Dodgers, che si sono dimostrati la miglior squadra del momento. Alla fine della stagione Juan Soto, il loro miglior giocatore, è passato all’altra squadra di New York, i Mets, e in molti ritenevano quindi che gli Yankees non sarebbero stati tra le squadre favorite per il 2025. L’introduzione delle nuove mazze però potrebbe cambiare le cose, come dimostrano le prime tre partite della stagione, vinte in modo molto convincente.

