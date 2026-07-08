La tennista italiana Jasmine Paolini è stata eliminata ai quarti di finale di Wimbledon

La tennista italiana Jasmine Paolini ha perso per due set a zero (6-3, 6-2) contro l’ucraina Marta Kostyuk ed è stata eliminata ai quarti di finale di Wimbledon, uno dei quattro tornei del Grande Slam, i più importanti del tennis. Kostyuk, che ha cominciato il torneo al tredicesimo posto nel ranking femminile, è riuscita a mantenere sempre il controllo della partita, nonostante Paolini l’abbia messa in difficoltà più volte.

Paolini ha 30 anni, è al quindicesimo posto nel ranking femminile e quest’anno le sue prestazioni sono un po’ in calo, seppure di alto livello: sta faticando a mantenere i livelli alti di gioco e i risultati ottenuti nel 2024 e nel 2025, quando si era affermata tra le migliori tenniste al mondo, aveva giocato due finali di tornei del Grande Slam e vinto tanti tornei importanti, sia nel singolo che nel doppio con Sara Errani. Il suo rendimento è stato influenzato anche dagli strascichi di un brutto infortunio al piede.

A maggio Paolini era stata eliminata al secondo turno dal Roland Garros, un altro torneo del Grande Slam, che si gioca a Parigi. Prima ancora era uscita anche dagli Internazionali di Roma, il più importante torneo che si gioca in Italia, che invece aveva vinto nel 2025.

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