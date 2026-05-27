Jasmine Paolini è stata eliminata dal Roland Garros

La tennista italiana Jasmine Paolini ha perso contro l’argentina Solana Sierra ed è stata eliminata al secondo turno dal Roland Garros, uno dei tornei del Grande Slam, cominciato questa settimana. Dopo aver vinto il primo set 6-3 ha cominciato ad accumulare errori ed è apparsa evidentemente sofferente a causa del dolore a un piede, che non si è attenuato neanche con l’intervento del fisioterapista. Ha giocato molto in difficoltà il secondo e il terzo set, che ha perso rispettivamente 4-6 e 3-6.

A inizio maggio Paolini era stata eliminata anche dagli Internazionali d’Italia, che l’anno scorso aveva vinto. In generale non sta passando un buon momento, probabilmente a causa soprattutto dell’infortunio al piede. Quest’anno sta faticando a mantenere gli alti livelli di gioco e di risultati avuti nel 2024 e nel 2025, durante i quali si era affermata tra le migliori tenniste al mondo, giocando due finali del Grande Slam e vincendo tanti tornei importanti, in singolare e in doppio con Sara Errani.