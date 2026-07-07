L’Argentina è ai quarti di finale dei Mondiali grazie a una rimonta clamorosa

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L’Argentina ha battuto 3-2 l’Egitto negli ottavi di finale dei Mondiali, in una partita che fino a un quarto d’ora dalla fine stava perdendo 2-0. Poi però Lionel Messi, che nel primo tempo aveva sbagliato un rigore, ha fatto l’assist per il gol del 2-1 di Cristian Romero, e ha segnato lui stesso il 2-2 con un bel tiro di sinistro. In precedenza l’Egitto aveva sbloccato la partita al 14° con un gol di testa di Yasser Ibrahim, e a metà del secondo tempo aveva segnato il gol del 2-0 con Zico, dopo un perfetto contropiede.

Il finale di partita è stato molto concitato: entrambe le squadre hanno provato a vincerla subito, e alla fine ci è riuscita l’Argentina, con un colpo di testa di Enzo Fernandez su assist di Lautaro Martinez. Ai quarti di finale l’Argentina affronterà la vincente di Svizzera-Colombia.

È una rimonta storica, in una partita che ha mostrato i problemi dell’Argentina (la lentezza del suo gioco, in certi momenti, e una fase difensiva tutt’altro che perfetta) ma anche la sua forza e la sua consapevolezza di squadra ormai abituata a vincere. L’Egitto dal canto suo ha fatto una partita coraggiosa e ha fatto vedere di potersela giocare contro la nazionale campione del mondo in carica.

Con oggi, Messi è arrivato a 8 gol in questi Mondiali (più di tutti), 21 in totale (più di tutti) e a 9 assist (avete capito). È la nona partita consecutiva in cui va a segno ai Mondiali: ottavi, quarti, semifinale e finale degli scorsi, poi vinti dall’Argentina, e le prime cinque partite di questi Mondiali, a 39 anni.

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