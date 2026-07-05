Le migliori maglie nella storia dei Mondiali di calcio

Finora ci sono state 23 edizioni dei Mondiali maschili di calcio. In tutto – tra quelle presenti 23 volte, come il Brasile, e quelle che ci arrivano più di rado – a tutti i Mondiali hanno partecipato oltre 500 squadre. Contando che da tempo ogni squadra ha due maglie, a volte tre, si arriva facilmente a un migliaio di maglie. Confessando fin da subito di non averle viste tutte-tutte-tutte, dopo intenso e accorato dibattito interno, abbiamo scelto le migliori secondo noi. Con parametri vari: a volte ha prevalso la stravaganza, altre volte l’estetica, altre ancora la memorabilità.

Certo, se una maglia finisce addosso a Baggio, Maradona o Pelé, tutto diventa molto più facile. E sì, ce ne sono molte dagli anni Novanta in poi per un combinato disposto di motivi: perché nei primi decenni le maglie cambiavano poco, perché le foto sono rare oppure in bianco e nero e perché siamo (o comunque ci sentiamo) giovani, e quindi ne abbiamo scelte da anni abbastanza lontani da essere storia e abbastanza vicini da ricordarceli bene.

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