Stasera iniziano i Mondiali di calcio

In questi Mondiali il il cerimoniale di inizio partita, quello in cui le squadre entrano in campo e cantano gli inni nazionali, sarà un po’ diverso dal solito. Entreranno in campo tutti i giocatori, anche quelli in panchina (cosa che prima non succedeva).
Anziché mettersi in fila di fronte a uno dei lati lunghi dello stadio, si schiereranno attorno al cerchio di centrocampo. Ai loro lati, ci saranno le enormi bandiere dei due paesi in campo. Dovrebbe essere una cosa del genere:
Come molte altre cose di questi Mondiali, anche questa sta facendo discutere parecchio. Certi appassionati la vedono come l’ennesima “americanata” del torneo, cioè qualcosa di troppo spettacolare e commerciale, e poco tradizionale.