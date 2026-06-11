Stasera iniziano i Mondiali di calcio

La UEFA (la federazione calcistica europea) si trova spesso in disaccordo con la FIFA (quella internazionale, che organizza i Mondiali); e quando c’è l’occasione di farlo vedere, la coglie. Oggi per dire ha comunicato di aver scelto l’arbitro somalo Omar Artan per arbitrare la Supercoppa Europea, che si giocherà il 12 agosto tra Paris Saint-Germain e l’Aston Villa.

Lo stesso Artan era stato designato tra i 52 arbitri di questi Mondiali. Lunedì, però, è stato respinto all’aeroporto di Miami, e pochi giorni dopo la FIFA ha confermato la sua esclusione dai Mondiali.

Non è la prima volta che la UEFA cerca di presentarsi un po’ come la “anti-FIFA”. A marzo, mentre i prezzi dei biglietti dei Mondiali diventavano sempre più alti, il giornale statunitense The Athletic aveva raccontato della decisione della UEFA di fissare un tetto massimo ai prezzi per gli Europei del 2028, che si giocheranno nel Regno Unito.