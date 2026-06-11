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Stasera iniziano i Mondiali di calcio

Alle 21 (ora italiana) si gioca Messico-Sudafrica, preceduta dalla prima di tre cerimonie di apertura

Partite e risultatiIscriviti a POST PARTITAIscriviti a POST PARTITA
(Ryan Pierse - FIFA via Getty Images)

I Mondiali maschili di calcio si giocano tra Canada, Stati Uniti e Messico dall’11 giugno al 19 luglio; al Post li seguiamo anche con questo liveblog.

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Il momento degli inni nazionali sarà diverso dal solito
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Le partite di stasera e stanotte
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Il momento degli inni nazionali sarà diverso dal solito

In questi Mondiali il il cerimoniale di inizio partita, quello in cui le squadre entrano in campo e cantano gli inni nazionali, sarà un po’ diverso dal solito. Entreranno in campo tutti i giocatori, anche quelli in panchina (cosa che prima non succedeva).

Anziché mettersi in fila di fronte a uno dei lati lunghi dello stadio, si schiereranno attorno al cerchio di centrocampo. Ai loro lati, ci saranno le enormi bandiere dei due paesi in campo. Dovrebbe essere una cosa del genere:

Come molte altre cose di questi Mondiali, anche questa sta facendo discutere parecchio. Certi appassionati la vedono come l’ennesima “americanata” del torneo, cioè qualcosa di troppo spettacolare e commerciale, e poco tradizionale.

 

La UEFA vuole fare l’anti-FIFA?

La UEFA (la federazione calcistica europea) si trova spesso in disaccordo con la FIFA (quella internazionale, che organizza i Mondiali); e quando c’è l’occasione di farlo vedere, la coglie. Oggi per dire ha comunicato di aver scelto l’arbitro somalo Omar Artan per arbitrare la Supercoppa Europea, che si giocherà il 12 agosto tra Paris Saint-Germain e l’Aston Villa.

Lo stesso Artan era stato designato tra i 52 arbitri di questi Mondiali. Lunedì, però, è stato respinto all’aeroporto di Miami, e pochi giorni dopo la FIFA ha confermato la sua esclusione dai Mondiali.

Non è la prima volta che la UEFA cerca di presentarsi un po’ come la “anti-FIFA”. A marzo, mentre i prezzi dei biglietti dei Mondiali diventavano sempre più alti, il giornale statunitense The Athletic aveva raccontato della decisione della UEFA di fissare un tetto massimo ai prezzi per gli Europei del 2028, che si giocheranno nel Regno Unito.

Un piccolo recap

E quindi, chi li vince questi Mondiali? Quante partite si giocheranno in condizioni climatiche faticose? Che problemi avranno i paesi partecipanti colpiti dal travel ban dell’amministrazione statunitense?

A queste e ad altre sette domande abbiamo risposto in questo articolo, da leggere per arrivare preparati stasera a cena.

Le partite di stasera e stanotte

  • Ore 21: Messico-Sudafrica (Rai, DAZN)
  • Ore 4: Corea del Sud-Cechia (DAZN)

Si comincia con uno dei tre paesi di casa, il Messico, che affronta il Sudafrica alle 21 ora italiana: d’ora in poi mettiamo sempre quella.

Si gioca allo stadio Azteca, quello di Italia-Germania 4-3 del 1970 (definita la partita del secolo) e di Argentina-Inghilterra 2-1 del 1986 (la volta dei due celeberrimi gol di Diego Armando Maradona), nonché il primo di sempre a ospitare tre partite inaugurali dei Mondiali.

Alle 4 di notte, per veri appassionati e appassionate, si affrontano Corea del Sud e Cechia, le altre due squadre del girone A.

Che ci facciamo qui?

Stanno per cominciare i Mondiali maschili di calcio, i primi a essere ospitati da tre paesi diversi (Canada, Stati Uniti e Messico) e i primi con 48 squadre partecipanti, invece delle 32 come nelle precedenti edizioni. Saranno seguiti da centinaia di milioni di persone, e sono un evento rilevante non solo a livello calcistico, ma anche politico e sociale.

Al Post li seguiamo con una newsletter, Post Partita, con gli articoli sul sito, e ora con questo liveblog. Lo aggiorneremo fino al termine delle partite della sera; poi la mattina presto vi racconteremo quello che è successo nella notte.

Non parleremo solo di risultati e partite, ma anche di tutto quello che sta intorno ai Mondiali, dalle cose curiose come i soprannomi dei calciatori messicani a quelle controverse come gli ostacoli all’ingresso delle delegazioni messi dall’amministrazione Trump.