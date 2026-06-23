La “vogata vichinga” con cui i tifosi norvegesi si stanno facendo notare ai Mondiali di calcio

Il festeggiamento dei tifosi norvegesi è già una cosa dei Mondiali maschili di calcio, che dall’11 giugno si stanno giocando in Canada, Messico e Stati Uniti. È la norwegian viking row (“la vogata vichinga norvegese”), un gesto che sta girando molto sui social ed è ormai diventato un rito tra i tifosi norvegesi nelle città che ospitano il torneo. In sostanza i tifosi stanno seduti e mimano un colpo di remi, sempre a un ritmo cadenzato da un tamburo, facendo il verso «uh!». Si sono visti vogatori allo stadio, e pure sulle scale mobili di Boston e a Times Square (a New York), prima della partita di martedì tra Norvegia e Senegal.

Dopo la partita contro il Senegal, anche gli stessi giocatori ci hanno provato:

E prima di loro, pure il parlamento norvegese si era cimentato con il festeggiamento:

È una specie di evoluzione del coro-applauso, il viking clap, reso famoso dai tifosi islandesi agli Europei del 2016: allora giocatori e tifosi battevano le mani all’unisono, a un ritmo sempre più veloce, facendo un verso simile.