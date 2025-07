Il momento imbarazzante in cui Trump è rimasto sul palco durante la premiazione del Chelsea al Mondiale per club

Durante la premiazione della squadra di calcio del Chelsea come vincitrice del Mondiale per club – il nuovo torneo quadriennale della FIFA a cui hanno partecipato 32 squadre da tutto il mondo e che si è giocato negli Stati Uniti – c’è stato un momento molto imbarazzante che ha riguardato il presidente statunitense Donald Trump. Insieme al presidente della FIFA Giovanni Infantino doveva consegnare il trofeo ai giocatori, per poi scendere dal palco e consentire alla squadra di sollevare il trofeo, festeggiare, e prestarsi così alle foto di rito tipiche di questi momenti. Il problema è che è rimasto lì.

Una volta consegnato il trofeo, Trump non si è spostato, nonostante le sollecitazioni di Infantino a scendere dal palco. Tanto che il capitano della squadra, Reece James, ha avuto qualche attimo di esitazione sul fatto che fosse effettivamente il momento di sollevare il trofeo. Alla fine Infantino è sceso ma Trump è rimasto sul palco, col risultato che figura in diverse foto ufficiali dei festeggiamenti della squadra, con una presenza abbastanza inedita in immagini di questo tipo. Infantino è poi risalito sul palco per trascinarlo dietro i giocatori: neanche allora Trump voleva spostarsi.