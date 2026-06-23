Il rapporto tra Endrick e Ancelotti, spiegato meme

Caricamento player

Una delle squadre più note, vincenti e attese dei Mondiali maschili di calcio è il Brasile, che però non ha cominciato benissimo. Dopo il pareggio contro il Marocco, al termine di una partita nella quale era stato per buona parte dominato, l’allenatore Carlo Ancelotti aveva deciso di cambiare qualcosa per la partita contro Haiti (poi vinta 3-0). In attacco, per esempio, ha sostituito Igor Thiago con Matheus Cunha, una scelta un po’ impopolare: con l’infortunio di Neymar, il più amato e creativo attaccante brasiliano, i tifosi si aspettavano che avrebbe giocato il promettente 19enne Endrick, apprezzato in Brasile e ben promosso dalla stampa locale.

Dal rifiuto di Ancelotti di far giocare Endrick titolare, per ben due volte, è nato un filone di meme semplici e popolari. I primi erano in portoghese, ma sono diventati virali in poco tempo anche grazie alla funzione di X che traduce automaticamente i post nella propria lingua. Ora vengono fatti in molte lingue diverse (anche in italiano, da italiani) e l’idea è sempre la stessa: Endrick dice di volere qualcosa, e Ancelotti fa esattamente il contrario. Come in questo caso:

O in questi altri. Nel meme qui sotto Endrick “dice”: «Non c’è niente come il silenzio, la pace e la tranquillità».

In quest’altro, invece, c’è scritto: «Richarlison [un altro giocatore del Brasile, nemmeno tra i convocati] è bloccato sulla cima dell’Everest, dovremo far giocare Endrick». Subito sotto, il video della fenomenale corsa in salita dello sciatore di fondo Johannes Klaebo durante le Olimpiadi invernali di Milano Cortina, quando vinse 6 ori su 6, come se Ancelotti corresse a richiamare Richarlison.

A volte questo meme si intreccia con altre sottotrame o personaggi noti soprattutto agli impallinati, che passano molto tempo a parlare di calcio su X. Per esempio, il video qui sotto è di uno youtuber che si fa chiamare NatiPerVincere, un tifoso piuttosto accanito della Juventus:

Un altro esempio è questo meme, dove c’è scritto «Endrick diventa il presidente degli Stati Uniti d’America» e Ancelotti è presentato con la foto di Marco Violi, un giornalista sportivo e youtuber romanista. Nel 2024 Violi – con questa foto in particolare – fu il protagonista di una fake news secondo la quale sarebbe stato lui a sparare a Donald Trump, allora candidato per la presidenza degli Stati Uniti. La diffusione della fake news fu così ampia che alcune fra le principali testate e agenzie stampa internazionali, come Reuters, Bloomberg e NBC News, pubblicarono articoli di fact-checking per smentire che Violi fosse l’attentatore di Trump.

Di solito, lo avrete capito, questo tipo di meme funziona anche perché riprende video che apparentemente non c’entrano niente, a volte un po’ assurdi, e li adatta al suo schema. C’è anche chi ci ha messo del suo, con l’aiuto dell’intelligenza artificiale:

Meme a parte, comunque, quella di Ancelotti è stata la scelta giusta. Contro Haiti Cunha ha segnato una doppietta e ha giocato una partita molto completa, recuperando parecchi palloni e creando diverse azioni d’attacco per i suoi compagni.

Ancelotti ha anche spiegato di non aver messo Endrick titolare per via della sua poca esperienza: «Endrick è molto talentuoso, un talento straordinario. E ovviamente il Brasile beneficerà della sua qualità in questi Mondiali, ma anche nei prossimi. Endrick è paziente, non ha fretta». Lo stesso Endrick – che era già stato allenato da Ancelotti tra 2024 e 2025, al Real Madrid – si è detto d’accordo con le scelte del suo allenatore: «Grazie a Dio che è qui, perché è un grande allenatore. Non farà ciò che è meglio per Endrick, non farà ciò che è meglio per i tifosi, farà ciò che è meglio per la squadra».

Endrick Felipe Moreira de Sousa si fece conoscere nel 2022, quando aveva 15 anni, in un torneo giovanile brasiliano. Nel giro di pochi mesi debuttò in prima squadra nel Palmeiras (di San Paolo) e firmò un contratto per un trasferimento in Europa (al Real Madrid, dove sarebbe andato nel 2024). In Brasile attirò enormi attenzioni e fu indicato da molti addetti ai lavori come il possibile nuovo fenomeno del calcio brasiliano. Una volta arrivato in Spagna, però, la sua carriera ha un po’ rallentata: ha giocato e segnato poco, comprensibilmente, se si considera la quantità di attaccanti fenomenali che ha il Real Madrid. A gennaio Endrick è quindi passato in prestito al Lione, in Francia, dove ha giocato bene.

– Leggi anche: L’ultima cosa che manca a Carlo Ancelotti