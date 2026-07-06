Lunedì sera a Dallas la Spagna ha battuto 1-0 il Portogallo negli ottavi di finale dei Mondiali maschili di calcio, qualificandosi per i quarti, dove affronterà una tra Stati Uniti e Belgio (giocano nella notte). È stata una partita equilibrata e non particolarmente spettacolare, decisa al 91° minuto da un gol del centrocampista Mikel Merino su assist di Ferran Torres, che erano entrambi entrati da poco.

L’eliminazione per il Portogallo significa anche che questa è stata l’ultima partita giocata ai Mondiali da Cristiano Ronaldo, vent’anni dopo la prima: a quelli del 2030 avrà 45 anni, e ha già detto che non li giocherà. In questa edizione ha fatto 3 gol, due contro l’Uzbekistan e uno contro la Croazia, non giocando però sempre bene, e alimentando il dibattito tra chi lo ritiene un peso per la nazionale portoghese, e chi invece ancora pensa possa essere decisivo con i suoi gol. La sua riserva, l’attaccante Gonçalo Ramos, aveva segnato il gol della vittoria nella precedente partita contro la Croazia, ma contro la Spagna ha giocato zero minuti.

Sono stati in generale Mondiali deludenti per il Portogallo, che ha giocato quasi sempre al di sotto delle aspettative, considerando il talento a disposizione dell’allenatore Roberto Martinez (molto criticato), soprattutto a centrocampo. La Spagna invece, pur non essendo sempre brillantissima, ha dimostrato di essere una squadra forte, organizzata e solida, che grazie al dominio del pallone e dello spazio concede poche occasioni agli avversari. Nelle prime cinque partite dei Mondiali non ha subito nemmeno un gol, e tornerà a giocare i quarti di finale per la prima volta dal 2010, quando poi vinse il torneo.