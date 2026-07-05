Larissa Iapichino ha battuto il record italiano nel salto in lungo
Che da 28 anni apparteneva a sua madre, Fiona May
Durante l’importante meeting di atletica leggera di Eugene, in Oregon (Stati Uniti), l’atleta italiana Larissa Iapichino ha battuto il record italiano femminile nel salto in lungo, grazie a un salto da 7,12 metri. Il record precedente era di un centimetro in meno e durava da quasi 28 anni: il 22 agosto del 1998, agli Europei di Budapest, Fiona May aveva saltato 7,11 metri.
Fiona May, di origini inglesi, è la madre di Larissa Iapichino (anche il padre, Gianni Iapichino, è stato un atleta) ed è stata per anni la miglior saltatrice italiana, vincitrice di due ori mondiali e di due argenti olimpici. Iapichino compirà tra poco 24 anni e ha già vinto, tra le altre cose, un oro europeo indoor (cioè al chiuso), un argento mondiale indoor e un argento europeo. Alle Olimpiadi del 2024 era arrivata quarta.
Con il salto fatto a Eugene, arrivato anche grazie a un vento a favore di 1,8 metri al secondo (sopra i 2 m/s i record non sono omologati), ha migliorato di 6 centimetri il proprio primato personale, i 7,06 metri saltati nel maggio del 2025 a Palermo. Non è però riuscita a vincere il meeting, perché la campionessa olimpica in carica Tara Davis, statunitense, ha saltato 7,13 metri.