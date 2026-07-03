Portogallo-Croazia è stata decisa da un tocco praticamente impercettibile

La partita dei sedicesimi di finale dei Mondiali giocata nella notte fra giovedì e venerdì Portogallo e Croazia è durata 114 minuti, quasi come se fosse finita ai supplementari. In realtà si è conclusa nei tempi regolamentari di gioco. È solo che l’ultima parte del secondo tempo si è molto molto dilatata, generando un finale caotico e pieno di tensione, e infine deciso da una tecnologia già usata in alcuni precedenti tornei internazionali ma che non vediamo durante i campionati nazionali.

Al 103esimo minuto, nell’ultima azione della partita dato che il tempo di recupero era scaduto, il difensore croato Joško Gvardiol del Manchester City aveva segnato il gol del 2-2, che avrebbe portato ai tempi supplementari.

Poi però il gol è stato annullato dopo una lunghissima e apparentemente interminabile analisi del VAR: nell’azione che aveva portato al gol, prima di arrivare a Gvardiol, il pallone era stato sfiorato in modo quasi impercettibile dal compagno di squadra Igor Matanović, che si trovava in posizione di fuorigioco. Il Portogallo ha mantenuto il vantaggio, vincendo infine la partita per 2-1.

Il fuorigioco è stato rivelato grazie a un microchip speciale inserito nel Trionda, il pallone ufficiale dei mondiali, prodotto dall’azienda tedesca Adidas. Grazie a questa tecnologia, chiamata connected ball, il VAR ha potuto rilevare un leggerissimo tocco di Matanović per Mario Pašalić, che aveva fatto l’assist per Gvardiol. Al momento del tocco di Matanović però Pašalić si trovava oltre la linea dei difensori, quindi in fuorigioco.

Il sistema del connected ball fornisce al VAR una specie di elettrocardiogramma dei tocchi sulla superficie della palla, rilevati da una gobba. Quella del tocco di Matanović è appena accennata: significa che è stato davvero molto leggero.

A questi Mondiali il connected ball era già stato determinante nella partita dei gironi tra Svezia e Tunisia, finita 5 a 1. Il quarto gol della Svezia, segnato dal centrocampista Mattias Svanberg e inizialmente annullato per fuorigioco, era stato convalidato dopo una lunga analisi: il sensore aveva rivelato un tocco impercettibile del compagno di squadra Alexander Isak, che manteneva Svanberg in posizione regolare.