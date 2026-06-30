LeBron James non si ritira

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LeBron James rimarrà in NBA, il campionato nordamericano di basket e il più importante al mondo, e giocherà la sua 24esima stagione; ma non nei Los Angeles Lakers, la squadra dove giocava dal 2018 e con la quale aveva vinto un titolo nel 2020. James ha 41 anni ed è uno dei cestiti più forti e famosi di sempre. A maggio, dopo l’eliminazione dei Lakers dai playoff, molti appassionati e addetti ai lavori avevano iniziato a chiedersi se si sarebbe ritirato, oppure se avrebbe continuato a giocare e con quale squadra, visto che il suo contratto con i Lakers era scaduto.

Nella sua eccezionale carriera in NBA, James ha giocato per tre squadre diverse (Cleveland Cavaliers, Miami Heat e Los Angeles Lakers), vinto quattro titoli (due a Miami, nel 2012 e nel 2013; uno a Cleveland, nel 2016; e uno a Los Angeles, nel 2020) e collezionato numerosi record. Tra le altre cose, è il miglior marcatore della storia dell’NBA e di tutto il basket.