Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore del Napoli

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Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore della squadra di calcio del Napoli. Lo scorso 25 maggio, cioè un giorno dopo la fine di un campionato deludente e caotico, Allegri era stato mandato via dal Milan assieme ad altri importanti dirigenti. Sostituirà così Antonio Conte, che ha allenato il Napoli gli ultimi due anni – vincendo uno Scudetto la scorsa stagione e arrivando secondo in quella appena conclusa. Conte aveva annunciato di voler lasciare il Napoli dopo l’ultima giornata di campionato, parlando di un clima ostile e di un ambiente poco coeso intorno alla squadra.

Allegri ha 58 anni e la scorsa estate era tornato al Milan dopo undici anni, firmando un contratto biennale da 5 milioni di euro a stagione. Ci si aspettava che con lui la squadra arrivasse tra le prime quattro in Serie A, così da giocare nella prossima stagione in Champions League, il più importante e remunerativo torneo europeo. Il Milan era partito bene, non giocando sempre in modo brillante ma mostrandosi organizzato e coeso. Negli ultimi due mesi però le cose sono peggiorate in modo netto: la squadra ha fatto appena 10 punti nelle ultime 10 giornate, e all’ultima di campionato ha perso in casa contro il Cagliari, arrivando infine quinta.

Il suo modo di far giocare le squadre, molto speculativo e poco spettacolare, viene considerato superato e poco efficace da molti commentatori ed esperti. Ce ne sono alcuni d’altro canto che ancora lo ritengono un allenatore di alto livello, e ne apprezzano la filosofia improntata sulla semplicità e sull’ottenimento del risultato. La chiamata del Napoli, per certi versi inattesa dopo le sue ultime, deludenti stagioni da allenatore, dimostra che Allegri è ancora stimato e apprezzato.

Allegri si fece notare per la prima volta in Serie A tra il 2008 e il 2010 come allenatore del Cagliari, con cui ebbe risultati sorprendenti considerato il livello della squadra. Nell’estate del 2010 passò al Milan, dove vinse lo Scudetto alla prima stagione e la Supercoppa italiana alla seconda. Nel gennaio del 2014 fu esonerato per i pessimi risultati raggiunti in quella stagione dal Milan, che aveva comunque cominciato un periodo di ridimensionamento. Passò dunque alla Juventus, sostituendo anche in quel caso, come ora, Antonio Conte. Tra il 2015 e il 2019 vinse cinque Scudetti consecutivi e raggiunse due finali di Champions League. Tornò alla Juventus tra il 2021 e il 2024, non riuscendo a ripetersi.