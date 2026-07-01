Schermi Mondiali

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Per i nati e le nate intorno al Duemila, cresciuti e cresciute in Italia e tifando Italia, forse suonerà strano, ma c’è stato un tempo – un tempo lontano, che si perde nella leggenda – in cui in estate l’Italia giocava i Mondiali di calcio. E le persone si riunivano come e dove potevano o volevano, nei salotti o nelle piazze, e in una serie di altri luoghi intermedi o alternativi, per guardare insieme le partite. Ok, stiamo esagerando, e ci sono pur sempre stati gli Europei, ma tutto questo era per dire che è bello quando tanta gente si riunisce per guardare una partita di calcio della propria nazionale, e che anche questi Mondiali non sono stati da meno per la varietà di posti da cui è successo. Magari non sono state belle partite, e nemmeno belle emozioni (tra le foto qui sotto ce ne sono diverse da paesi le cui nazionali sono già state eliminate), ma ne sono uscite belle foto.

Il Post sta seguendo i Mondiali con un liveblog (sempre lo stesso, fino alla fine dei Mondiali) e una newsletter, Post Partita, che arriva ogni giorno verso le 8 di mattina.