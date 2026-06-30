Tyra Grant ha vinto la sua prima partita in uno Slam
La prima di molte, forse, visto quanto bene se ne parla e quanto bene ha giocato a Wimbledon la 18enne italoamericana
Nel pomeriggio di martedì Tyra Caterina Grant, tennista italoamericana di 18 anni, ha vinto la sua partita del primo turno di Wimbledon battendo in due set (6-4, 6-2) e in poco più di un’ora la 29enne britannica Katie Boulter. Quello di Wimbledon, in Inghilterra, è uno dei quattro tornei del Grande Slam, i più importanti del tennis mondiale; per molti versi, e per molti esperti, il più prestigioso. Per Grant, nata il 12 febbraio del 2008, è la prima vittoria in uno Slam, nella prima partita di sempre a questo livello. La prima di molte, secondo quel che si dice in giro di lei.
Grant è arrivata al tabellone principale del torneo di Wimbledon (in cui giocano 128 tenniste) passando per le qualificazioni e vincendo tre partite in tre giorni. Prima di questo Wimbledon non aveva mai giocato sull’erba in un torneo professionistico, ma solo a livello giovanile. Nonostante questo ha vinto con un tennis aggressivo, intenso e completo, che per controllo e personalità difficilmente si associa a una debuttante.
L’erba è sempre la superficie più complicata su cui imparare a giocare per le giovani e i giovani tennisti, perché è quella su cui ci si allena meno (in alcuni casi quasi niente) e su cui ci sono di gran lunga meno tornei sia a livello giovanile che professionistico.
Oltre che in quanto prima volta in uno Slam di una tennista giovane e parecchio promettente, la vittoria di Grant è notevole anche per l’avversaria, Boulter: una tennista di buon livello (è 60esima nel ranking) ma soprattutto molto esperta sull’erba. Boulter era alla sua ottava partecipazione a Wimbledon, dove è sempre molto tifata perché è inglese, e sull’erba ha vinto due tornei nel 2023 e nel 2024. Era insomma un’avversaria molto ostica per un primo turno.
Grant arrivava a Wimbledon da 172esima nel ranking. Ha vinto grazie a 17 colpi vincenti, conquistando tutti i game in cui era al servizio e vincendone tre in cui era in risposta, facendo quindi altrettanti break: il primo in avvio del primo set e quindi utilissimo per indirizzare da subito la partita a suo favore. Grant non ha mai concesso a Boulter la possibilità di una palla break (cioè il punto con cui si può vincere il game nel turno di servizio dell’avversaria).
Grant ha la doppia cittadinanza, italiana e statunitense, ed è figlia dell’ex giocatore di basket statunitense Tyrone Grant. Gioca per l’Italia dal 2025 ed è ritenuta una delle tenniste più promettenti della sua generazione, avendo ottenuto ottimi risultati a livello juniores. Dal 2016 al 2023 si è allenata al Piatti Tennis Center di Bordighera, cioè la scuola dove si è allenato per anni Jannik Sinner.
Dice di ispirarsi a Serena Williams e non si fa problemi a dire di puntare a diventare «la numero uno del mondo». Se ne parla, da almeno un paio d’anni, come di una tennista dal gioco moderno: tecnico ma al contempo rapido, potente e aggressivo.
Domani, mercoledì 1 luglio, Grant giocherà contro la ceca Marie Bouzkova (23esima nel ranking) che ha battuto in tre set l’australiana Talia Gibson. Sempre a Wimbledon e sempre nel primo turno, ha vinto anche l’italiana Jasmine Paolini, che arriva da un periodo complicato – con tante sconfitte, spesso ai primi turni – e che ha battuto per 2 set a 1 la statunitense Robin Montgomery.