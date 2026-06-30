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Il giocatore dell’Inter Alessandro Bastoni è indagato per prostituzione minorile. Secondo la procura nel 2020 Bastoni avrebbe avuto un rapporto sessuale con una diciassettenne incontrata tramite un’agenzia, la Ma.De. di Cinisello Balsamo, in provincia di Milano. I suoi titolari, Emanuele Buttini e Deborah Ronchi, sono agli arresti domiciliari: sono a loro volta indagati con l’accusa di sfruttamento della prostituzione.

L’ipotesi della procura è che la Ma.De. organizzasse a Milano e sull’isola greca di Mykonos serate per personaggi famosi e ricchi, con ragazze le cui prestazioni sessuali erano considerate parte del servizio offerto. Secondo l’accusa le ragazze coinvolte sarebbero state un centinaio: alcune sarebbero state pagate per prostituirsi e altre avrebbero lavorato solo come ragazze immagine o accompagnatrici.

Secondo la procura tra i clienti della Ma.De. ci sarebbero diversi calciatori, ma Bastoni finora è l’unico a risultare indagato. In Italia la prostituzione e l’acquisto di servizi sessuali di per sé non sono un reato, ma il suo caso è diverso perché coinvolgerebbe una minorenne. Altri tre giocatori, Daniel Maldini dell’Atalanta, Riccardo Calafiori dell’Arsenal e Kevin Bonifazi del Bologna, sono stati convocati come testimoni.

Bastoni ha 27 anni. Iniziò la sua carriera nel 2017 giocando nell’Atalanta e poi nel Parma. Gioca nell’Inter dal 2019 e con la nazionale italiana dal 2020. Ha vinto tre campionati di Serie A e gli Europei con l’Italia nel 2021. È stato premiato in due stagioni come miglior difensore della Serie A.

Quest’anno si era parlato di lui per le critiche che aveva ricevuto per aver esultato dopo che in una partita giocata a febbraio tra Inter e Juventus l’arbitro aveva espulso un avversario, Pierre Kalulu, per un presunto fallo su di lui. Poche settimane dopo Bastoni era stato espulso alla fine del primo tempo nella partita in cui l’Italia aveva perso ai rigori contro la Bosnia Erzegovina, perdendo così la possibilità di giocare i Mondiali.

– Leggi anche: L’indagine su una società di eventi accusata di sfruttamento della prostituzione a Milano