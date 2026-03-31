Stasera l’Italia si gioca i Mondiali

Mentre l’Italia è qui che punta ai Mondiali, altre squadre hanno altri pensieri. Tra il 25 marzo e la notte italiana di oggi si giocano infatti le FIFA Series, che fanno parte di un trend generale dello sport – su cui la FIFA (la Federazione del calcio mondiale) non è di certo da meno – che prevede di fare partite amichevoli chiamandole però con un altro nome. È un torneo a inviti, già alla seconda edizione (ma vi capiamo se nel 2024 non vi eravate accorti della prima) tra squadre, non granché blasonate a dire il vero, di tutto il mondo.

L’obiettivo, scrive la FIFA, «è facilitare le amichevoli internazionali di spessore tra squadre nazionali di diverse confederazioni che normalmente non competerebbero l’una contro l’altra, sostenendo così lo sviluppo del calcio sia dentro che fuori dal campo». Oggi, per esempio, si gioca Australia-Curacao.

Altre squadre, più banalmente (e a volte in ragione di importanti accordi commerciali), hanno giocato, stanno giocando o giocheranno delle semplicissime amichevoli.

Lui, Lionel Messi, giocherà per esempio in Argentina contro lo Zambia, in quella che potrebbe essere la sua ultima partita in Argentina con la maglia dell’Argentina.