Stasera l’Italia si gioca i Mondiali
Quelli maschili di calcio, a cui manca dal 2014, nello spareggio contro la Bosnia Erzegovina: questo è il liveblog del Post per aspettarla e seguirla
Dopo aver vinto 2-0 contro l’Irlanda del Nord, stasera l’Italia gioca in trasferta contro la Bosnia Erzegovina la finale degli spareggi per andare ai Mondiali maschili di calcio, a cui manca dal 2014. La partita si giocherà dalle 20:45 nello stadio di Zenica, che nonostante i pochi tifosi presenti avrà un’atmosfera particolare e un tifo intenso.
In questo liveblog inganneremo l’attesa, racconteremo storie e curiosità (dalla redazione ma anche da Zenica) e seguiremo la partita.