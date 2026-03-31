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  • Martedì 31 marzo 2026

Stasera l’Italia si gioca i Mondiali

Quelli maschili di calcio, a cui manca dal 2014, nello spareggio contro la Bosnia Erzegovina: questo è il liveblog del Post per aspettarla e seguirla

(Marco Luzzani/Getty Images)

Dopo aver vinto 2-0 contro l’Irlanda del Nord, stasera l’Italia gioca in trasferta contro la Bosnia Erzegovina la finale degli spareggi per andare ai Mondiali maschili di calcio, a cui manca dal 2014. La partita si giocherà dalle 20:45 nello stadio di Zenica, che nonostante i pochi tifosi presenti avrà un’atmosfera particolare e un tifo intenso.

In questo liveblog inganneremo l’attesa, racconteremo storie e curiosità (dalla redazione ma anche da Zenica) e seguiremo la partita.

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Post Pizza Index

Mentre a Zenica si mangiano salsicce, nella redazione del Post a Milano abbiamo ordinato delle pizze. Dovrebbero arrivare tra meno di mezz’ora: un tempo insolitamente rapido per una serata come questa, in cui ci aspettavamo che la pizza fosse una scelta molto diffusa (la precedente partita è stata vista, su Rai 1, da circa 10 milioni di spettatori; e per questa saranno quasi di certo di più).

Ormai lo avrete capito: al Post il cibo funziona un po’ come al Pentagono. Se verso sera arrivano pizze in redazione, significa che sta succedendo qualcosa di importante. E questa partita, a suo modo, lo è.

Ci sono anche le FIFA series (eh?)

Mentre l’Italia è qui che punta ai Mondiali, altre squadre hanno altri pensieri. Tra il 25 marzo e la notte italiana di oggi si giocano infatti le FIFA Series, che fanno parte di un trend generale dello sport – su cui la FIFA (la Federazione del calcio mondiale) non è di certo da meno – che prevede di fare partite amichevoli chiamandole però con un altro nome. È un torneo a inviti, già alla seconda edizione (ma vi capiamo se nel 2024 non vi eravate accorti della prima) tra squadre, non granché blasonate a dire il vero, di tutto il mondo.

L’obiettivo, scrive la FIFA, «è facilitare le amichevoli internazionali di spessore tra squadre nazionali di diverse confederazioni che normalmente non competerebbero l’una contro l’altra, sostenendo così lo sviluppo del calcio sia dentro che fuori dal campo». Oggi, per esempio, si gioca Australia-Curacao.

Altre squadre, più banalmente (e a volte in ragione di importanti accordi commerciali), hanno giocato, stanno giocando o giocheranno delle semplicissime amichevoli.

Lui, Lionel Messi, giocherà per esempio in Argentina contro lo Zambia, in quella che potrebbe essere la sua ultima partita in Argentina con la maglia dell’Argentina.

Lionel Messi il 30 marzo 2026 (Marcelo Endelli/Getty Images)

Intermezzo architettonico brutalista

Uno degli edifici più famosi di Zenica (di cui nel corso della serata racconteremo altro).

È stato costruito negli anni Settanta da Slobodan Jovandić, un famoso architetto bosniaco. È alto 102 metri e quando fu completato nel 1977 fu presentato come uno degli edifici più alti della Jugoslavia.

(Il Post)

Un avvertimento

Oggi è il 31 marzo. Ne consegue che, come i più arguti facilmente capiranno, domani è l’1 aprile: il giorno dei “pesci d’aprile”. Preparatevi, comunque vada, a possibili titoli su “Non è uno scherzo: l’Italia…”. E comunque:

Gli ultimi Mondiali della Bosnia Erzegovina (gli stessi dell’Italia)

I Mondiali del 2014, giocati in Brasile, furono gli ultimi sia per l’Italia che per la Bosnia Erzegovina; ai prossimi ci sarà di sicuro solo una delle due. Nel 2014 l’Italia, allenata da Cesare Prandelli e con Mario Balotelli in attacco, vinse contro l’Inghilterra, ma poi perse contro Costa Rica e Uruguay. La Bosnia Erzegovina, in cui già giocava Edin Dzeko, perse 2-1 contro l’Argentina di Lionel Messi, 1-o contro la Norvegia e vinse 3-1 contro l’Iran (che per questi Mondiali si è qualificato ma non è chiaro se potrà giocarli).

(Matthias Hangst/Getty Images)

La Bosnia Erzegovina finì terza nel suo girone e fu eliminata. È peraltro l’unica squadra europea ad aver giocato almeno una volta i Mondiali ma mai gli Europei.

Futuro artificiale della Nazionale di calcio

Nel 2006 non c’erano le AI a cui chiedere cose (e nemmeno tante altre cose). Se ci fossero state, difficilmente dopo la vittoria dell’Italia ai Mondiali avrebbero previsto che l’Italia avrebbe vinto un Europeo e sarebbe uscita due volte ai gironi ai Mondiali e per due volte nemmeno ci sarebbe andata.

Con questa premessa, questo è quel che dice l’intelligenza artificiale (dopo che gliel’ha chiesto Transfermarkt) sul futuro della Nazionale. A sinistra gli allenatori, a destra i risultati. Il 2032 non è poi così lontano, dai.

Secondo l’AI a far vincere i prossimi Mondiali all’Italia sarà colui che da qualche minuto è ufficialmente il nuovo allenatore del Tottenham, che anzitutto punta a non retrocedere in Championship, la Serie B inglese.

Gattuso e il peso sulle spalle scalando l’Everest

Prima della partita contro l’Irlanda del Nord, l’allenatore della Nazionale Gennaro Gattuso aveva detto di sentire «il peso dell’Italia sulle spalle»: l’Italia come paese, non come squadra di calcio. Prima della partita contro la Bosnia Erzegovina ha detto: «Abbiamo fatto un passettino, ora dobbiamo scalare l’Everest». 

Altre cose non propriamente distensive, né proprie di qualcuno dedito all’understatement, le ha dette oggi. Ma è parte del suo lavoro, almeno di questo suo lavoro da allenatore dell’Italia:

Gli altri spareggi, in Europa e in Messico

I Mondiali del 2026 saranno i primi con 48 squadre, e 42 sono già qualificate dall’anno scorso. Restano 6 posti, e fino a pochi giorni fa c’erano 22 squadre che potevano conquistarne uno. Ora ne sono rimaste 12. Dell’Italia e della Bosnia Erzegovina già sapete. Delle altre – che in tutti i casi giocheranno una partita secca e chi vincerà andrà ai Mondiali – parliamo in breve qui sotto.

In Europa le finali degli spareggi, tutte in contemporanea con la partita dell’Italia, sono: Svezia-Polonia, Kosovo-Turchia, Cechia-Danimarca (tra queste il Kosovo è l’unico paese a non aver mai giocato i Mondiali). Gli spareggi del resto-del-mondo si giocano in Messico (uno dei paesi che ospiteranno i Mondiali) e le finali saranno Repubblica Democratica del Congo-Giamaica e Iraq-Bolivia, che si giocheranno nella notte italiana. Sono tutte squadre che hanno già giocato i Mondiali almeno una volta; nel caso del Congo fu nel 1974, quando ancora si chiamava Zaire.

Il ranking dell’Italia, per quel che vale

Cioè poco. Ma intanto è giusto saperlo, che comunque dà fiducia. Il ranking è una classifica mondiale delle nazionali e si basa sui risultati nel corso del tempo ed esiste dal 1993. Dipende molto dalle avversarie contro cui si gioca (batterne una forte vale molto, vincere spesso contro squadre più deboli conta meno) e varia nel corso dell’anno. Nel ranking di fine anno, dal 1993 fino a ora, l’Italia non è mai stata al primo posto, e mai oltre il 18esimo. Come si vede bene dal grafico, ci sono stati anni migliori; ma pure peggiori.

Cosa si mangia prima di una partita in Bosnia Erzegovina?

Ogni paese, e quasi perfino ogni città e ogni stadio, ha i suoi riti su cosa mangiare (o bere) prima, durante o dopo una partita. Senza raggiungere le vette (di fantasia e di glicemia) del baseball statunitense, è così anche in Bosnia Erzegovina.

A Zenica vanno per la maggiore i ćevapi, piccole salsicce di carne mista di vacca e agnello (di solito) cotte alla griglia. Il pane di solito è scottato nella loro sugna.

Vista la temperatura, magari, quasi quasi.

(Il Post)

A proposito di Mondiali: l’Iran

Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, ha detto poco fa che la nazionale iraniana parteciperà infine ai Mondiali «nelle sedi previste». Non ha dato altri dettagli, ma sembra che l’Iran giocherà in territorio statunitense, che insieme a Canada e Messico è uno dei tre paesi che ospiteranno il torneo.

Finora sia l’Iran che gli Stati Uniti lo avevano sostanzialmente escluso, per ragioni politiche e di sicurezza. I due paesi stanno infatti combattendo l’uno contro l’altro nella guerra che è in corso in Medio Oriente.

Per l’Italia, nel calcio, ovviamente non cambia niente. Tuttavia, quando si era diffusa l’ipotesi di una possibile esclusione dell’Iran dai Mondiali, qualcuno aveva ipotizzato che potesse subentrargli l’Italia in quanto nazionale con il miglior ranking tra quelle rimaste fuori. Sebbene non ci siano procedure ufficiali su come eventualmente sostituire una squadra già qualificata, era un’ipotesi parecchio strampalata (al massimo, nel caso, l’Iran sarebbe sostituito da un’altra squadra asiatica), ma il fatto stesso che questa voce fosse comunque circolata dice molto sulla voglia – almeno tra i tifosi – di evitare gli spareggi, oltre che sulla paura di perderli.

A proposito, invece, di squadre che non hanno giocato i Mondiali dopo essersi qualificate per farlo, ci sono un po’ di precedenti:

Le prime pagine sportive di questa mattina, in Italia

Relativamente fiduciose. In attesa di quelle di domani, che potrebbero essere tra il commosso-celebrativo e, come dicevamo qualche minuto fa, l’apocalittico. 

Ma comunque, visto che l’Italia è l’Italia, trovano qualche spazio anche il le-voci-di-calciomercato e gli italiani vincenti, nel tennis e nei motori.

I precedenti tra le squadre

Le nazionali maschili di calcio di Italia e Bosnia Erzegovina si sono affrontate sei volte. L’Italia ha vinto in quattro occasioni, l’ultima per 1-0 in un’amichevole del 2024. L’unico pareggio fu nel 2020 in una partita di Nations League (e se non sapete cosa sia la Nations League fidatevi di noi: non è il momento in cui vi interessa scoprirlo). C’è anche un precedente a Zenica, lo stadio dove si gioca oggi: nel 2018 l’Italia allenata da Roberto Mancini ci vinse 3-0. La vittoria della Bosnia Erzegovina, sorprendente e per loro storica, fu quasi trent’anni fa.

Di quella partita, e del suo significato, abbiamo scritto qui:

E questa è, per i più nostalgici, la formazione con cui l’Italia la giocò:

Che tempo fa a Zenica

Fa un po’ freddino e pioviggina, ma conoscendo la Bosnia Erzegovina a marzo sappiamo che potrebbe essere peggio.

Sempre meglio, peraltro, della neve (pochina, a dire il vero) di qualche giorno fa.

(Il Post)

Anche la qualità dell’aria è discreta, per gli standard di Zenica:

(Il Post)

Chi vince, vince

La cosa buona è che la teoria è facile. Niente calcoli, classifica avulsa o andata-e-ritorno. È una partita secca, e chi vince (nei tempi regolamentari, ai supplementari o ai tiri di rigore: si dice tiri e non calci, quando sono quelli a fine partita) va ai Mondiali. Chi perde li guarda da casa. 

O anche, come dice Julio Velasco, «chi vince festeggia, chi perde spiega». Nel caso dell’Italia, visti i precedenti, lo “spiega” diventerebbe probabilmente un “apre un ennesimo aspro, retorico e severissimo dibattito sportivo, ma anche culturale e sociale sui motivi e i responsabili di un fallimento diffuso del sistema calcio”. Già stamattina, per dire, sulla Gazzetta dello Sport si parlava di “Apocalisse” da evitare.