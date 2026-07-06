È stato battuto il record del nuoto femminile che resisteva da più tempo

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Summer McIntosh, nuotatrice canadese di 19 anni, ha fatto un nuovo record del mondo nei 200 metri farfalla, nuotando la distanza in 2:01,65 e migliorando di 16 centesimi di secondo un record che resisteva dal 2009. Il record precedente, fatto dalla cinese Liu Zige, risaliva alla cosiddetta era dei super-costumi, quando dei nuovi costumi integrali in poliuretano – ora vietati – contribuirono in modo determinante alle prestazioni del nuoto, con oltre cento nuovi record mondiali tutti tra il 2008 e il 2009. Il record di Zige era quello che resisteva da più tempo nel nuoto femminile, e fino al 2024 nessuna nuotatrice era arrivata a meno di due secondi da quel tempo. Poi è arrivata McInthosh.

Il record dei 200 farfalla è il quarto record mondiale di cui McIntosh è detentrice. Ci si era avvicinata già dalle Olimpiadi del 2024 e ai Mondiali del 2025 aveva nuotato per la prima volta i 200 farfalla in meno di 2 minuti e 2 secondi. Per fare questo nuovo record è partita subito forte: già dopo 50 metri, nuotati in 27 secondi e mezzo, aveva un passo da nuovo record mondiale, e l’ha mantenuto per i successivi 150 metri.

«Per me significa tutto» ha detto nell’intervista a bordo vasca: «Mentre crescevo questo è il record che pensavo non sarei mai riuscita a battere». McIntosh ha fatto il suo record a Montreal, nella prima giornata dei Trials canadesi.

Nel nuoto, uno sport dove non è infrequente vedere grandi talenti generazionali dominare fin dall’adolescenza, McIntosh è già ora considerata uno dei maggiori talenti dello sport, pur essendosi trovata a gareggiare contro due grandissime nuotatrici come l’australiana Ariarne Titmus (ora ritirata) e la statunitense Katie Ledecky. McIntosh è già ora una nuotatrice duttile, capace di giocarsela su stili e distanze diverse.

Nel 2024, non ancora diciottenne, alle Olimpiadi di Parigi vinse tre ori – nei 200 metri farfalla, nei 200 misti e nei 400 misti (gare in cui si nuotano tutti e quattro gli stili) – e un argento nei 400 stile libero. Contando solo la vasca lunga, quella delle gare olimpiche, McIntosh è ora detentrice dei record dei 200 e 400 metri misti, dei 400 metri stile libero e dei 200 metri farfalla.

Ora che il record di Zige è stato battuto quello più lungo del nuoto femminile è quello dei 50 metri farfalla, fatto nel 2014 dalla svedese Sarah Sjöström. A livello maschile resistono invece ancora quattro record fatti nei mesi dei super-costumi, poi vietati in quanto considerati una forma di doping tecnologico per come e per quanto modificavano il flusso dell’acqua (rendendo quindi più veloce in acqua chi li indossava). Il prossimo grande evento internazionale di nuoto saranno i Mondiali del 2027, in Ungheria.

Lo stile a farfalla (anche noto come stile a delfino) è l’ultimo che viene insegnato ai corsi di nuoto perché è molto difficile impararne la tecnica; bisogna avere molta forza, sia nelle braccia che nelle gambe, e un buon senso del ritmo per coordinare i movimenti degli arti. A chi lo prova la prima volta sembra quasi di affogare. Ha una storia strana.