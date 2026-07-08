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  • Sport
  • Martedì 7 luglio 2026

Il programma dei quarti di finale ai Mondiali di calcio

E dove vederli in tv; si comincia giovedì sera con Francia-Marocco

(Steph Chambers - FIFA via Getty Images)
(Steph Chambers - FIFA via Getty Images)
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Si sono conclusi martedì sera gli ottavi di finale dei Mondiali maschili di calcio, nei quali ci sono state diverse partite equilibrate e spettacolari, spesso decise nei minuti finali. Nelle ultime due, l’Argentina ha battuto 3-2 l’Egitto, con una rimonta clamorosa, mentre la Svizzera ha battuto la Colombia ai rigori, dopo che la partita era finita 0-0.

Questo è il tabellone aggiornato, con i risultati degli ottavi e le partite dei quarti:

Questo il programma dettagliato (dai quarti in poi tutte le partite saranno trasmesse anche in chiaro su Rai 1, oltre che su DAZN):

  • Francia-Marocco, giovedì 9 luglio ore 22
  • Spagna-Belgio, venerdì 10 luglio ore 21
  • Norvegia-Inghilterra, sabato 11 luglio ore 23
  • Argentina-Svizzera, domenica 12 luglio ore 3 (nella notte tra sabato e domenica, quindi).

Il Post segue i Mondiali anche con un liveblog e una newsletter.

Tag: calcio-mondiali 2026

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