Il programma dei quarti di finale ai Mondiali di calcio
E dove vederli in tv; si comincia giovedì sera con Francia-Marocco
Si sono conclusi martedì sera gli ottavi di finale dei Mondiali maschili di calcio, nei quali ci sono state diverse partite equilibrate e spettacolari, spesso decise nei minuti finali. Nelle ultime due, l’Argentina ha battuto 3-2 l’Egitto, con una rimonta clamorosa, mentre la Svizzera ha battuto la Colombia ai rigori, dopo che la partita era finita 0-0.
Questo è il tabellone aggiornato, con i risultati degli ottavi e le partite dei quarti:
Questo il programma dettagliato (dai quarti in poi tutte le partite saranno trasmesse anche in chiaro su Rai 1, oltre che su DAZN):
- Francia-Marocco, giovedì 9 luglio ore 22
- Spagna-Belgio, venerdì 10 luglio ore 21
- Norvegia-Inghilterra, sabato 11 luglio ore 23
- Argentina-Svizzera, domenica 12 luglio ore 3 (nella notte tra sabato e domenica, quindi).
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