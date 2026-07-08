Il programma dei quarti di finale ai Mondiali di calcio

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Si sono conclusi martedì sera gli ottavi di finale dei Mondiali maschili di calcio, nei quali ci sono state diverse partite equilibrate e spettacolari, spesso decise nei minuti finali. Nelle ultime due, l’Argentina ha battuto 3-2 l’Egitto, con una rimonta clamorosa, mentre la Svizzera ha battuto la Colombia ai rigori, dopo che la partita era finita 0-0.

Questo è il tabellone aggiornato, con i risultati degli ottavi e le partite dei quarti:

Questo il programma dettagliato (dai quarti in poi tutte le partite saranno trasmesse anche in chiaro su Rai 1, oltre che su DAZN):

Francia-Marocco, giovedì 9 luglio ore 22

Spagna-Belgio, venerdì 10 luglio ore 21

Norvegia-Inghilterra, sabato 11 luglio ore 23

Argentina-Svizzera, domenica 12 luglio ore 3 (nella notte tra sabato e domenica, quindi).

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