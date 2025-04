I record mondiali nel salto con gli sci di un fratello e una sorella

Domenica scorsa il venticinquenne Domen Prevc ha battuto il record mondiale maschile di salto con gli sci con la misura di 254,5 metri, migliorando di un metro il precedente primato che dal 2017 apparteneva all’austriaco Stefan Kraft. Due settimane prima la ventenne Nika Prevc aveva battuto il record mondiale femminile, saltando 236 metri e aggiungendo quindi ben 5 metri e mezzo al miglior salto fatto fino a quel momento, quello da 230,5 metri della norvegese Silje Opseth.

Il record mondiale maschile di Domen Prevc

Domen e Nika Prevc sono due dei cinque fratelli di una famiglia di eccezionali saltatori con gli sci. Il più grande, Peter, ha 32 anni e si è ritirato lo scorso anno dopo una carriera di grande successo, nella quale ha vinto quattro medaglie alle Olimpiadi, varie altre medaglie tra Mondiali e Mondiali di volo (la variante che si disputa su trampolini molto lunghi) e 36 gare di Coppa del Mondo, il principale circuito di gare nel salto con gli sci. Cene Prevc, il secondogenito, ha 29 anni e nel 2022 ha vinto assieme a Peter la medaglia d’argento nella gara a squadre alle Olimpiadi invernali di Pechino. Il padre dei Prevc, Bozidar, è un arbitro internazionale (il quinto fratello non gareggia).

Non era mai successo (cosa forse prevedibile) che un fratello e una sorella detenessero i due record del mondo nel salto con gli sci, così come non era mai accaduto che nello stesso weekend vincessero una gara maschile e una femminile di Coppa del Mondo (ci sono riusciti a fine gennaio). La lunghezza del salto non è l’unico parametro con cui vengono determinati i risultati di una gara, perché ci sono anche giudici che valutano lo stile del salto, su una scala da 1 a 20.

Il record mondiale femminile di Nika Prevc

Domen Prevc si affermò molto giovane: nel 2016, a nemmeno diciotto anni, vinse quattro gare individuali di Coppa del Mondo in meno di un mese. In quel periodo lui e Peter divennero i primi fratelli ad andare sul podio nella stessa gara di Coppa del Mondo. Negli anni successivi faticò parecchio a mantenersi sui quei livelli, ma nell’ultimo periodo ha ottenuto diversi risultati prestigiosi: ha vinto tre gare di Coppa del Mondo e tre medaglie ai Mondiali di Trondheim, in Norvegia, due d’oro (nel trampolino lungo e nella gara a squadre) e una d’argento, nella gara a squadre miste assieme alla sorella.

Nika Prevc ha compiuto vent’anni un paio di settimane fa ed è in un periodo di forma eccezionale: ha vinto tutte e dieci le recenti gare di Coppa del Mondo a cui ha partecipato, cinque nel trampolino lungo, una nel volo e quattro nel trampolino normale (qui è spiegata la differenza tra trampolino lungo e normale, che non dipende dalla lunghezza del trampolino, ma dalla distanza tra la fine del trampolino e il cosiddetto punto critico di atterraggio). Anche Nika Prevc ai recenti Mondiali di Trondheim ha vinto, oltre alla medaglia d’argento a squadre miste, anche due medaglie d’oro, entrambe individuali. I suoi tre fratelli hanno tutti saltato oltre i 240 metri, e non è detto che lei non ci arrivi, prossimamente.

Si fa prima a dire cosa non ha ottenuto la famiglia Prevc nel salto con gli sci

Il prossimo anno alle Olimpiadi di Milano Cortina i due, in particolare Nika, saranno tra i favoriti per le gare di salto con gli sci, che si terranno a Predazzo, in provincia di Trento. Dovessero vincere entrambi una medaglia, individuale o a squadre, tutti e quattro i fratelli che praticano il salto con gli sci avrebbero almeno una medaglia olimpica.