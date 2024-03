LeBron James è il primo cestista ad aver raggiunto i 40mila punti in carriera nell’NBA

Sabato sera il cestista statunitense LeBron James è diventato il primo a raggiungere e superare i 40mila punti segnati in carriera nell’NBA. Il canestro che gli ha permesso di farlo è stato segnato a 10 minuti e 39 secondi dalla fine del secondo quarto della partita tra i Los Angeles Lakers e i Denver Nuggets, la 1.475esima della sua carriera. Al primo timeout dopo il canestro James, che ha 39 anni, è stato accolto con una standing ovation del pubblico.

Il 16 gennaio del 2023 James aveva battuto il precedente record individuale di punti segnati nell’NBA, superando quello di 38.387 detenuto da Kareem Abdul-Jabbar e imbattuto dal 1989. Con i 26 punti segnati nella partita di sabato, James è arrivato a un totale di 40.017.

Commentando il risultato, James ha detto che «essere il primo giocatore a fare qualcosa è piuttosto figo, in questa lega, conoscendone la storia e i campioni che ci hanno giocato». «Per me, come sempre, la cosa più importante è vincere, e mi scoccia che sia successo in una sconfitta», ha però aggiunto: i Lakers infatti hanno perso la partita contro i Nuggets per 124 a 114.

