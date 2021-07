È morta Raffaella Carrà

Lunedì è morta a Roma la nota cantante e conduttrice Raffaella Carrà, che aveva da poco compiuto 78 anni. Ne hanno dato notizia i familiari e il regista e coreografo Sergio Iapino, a lungo compagno di Carrà.

Raffaella Carrà, nome d’arte di Raffaella Maria Roberta Pelloni, era nata a Bologna il 18 giugno del 1943. Fin dagli anni Sessanta era stata molto famosa come cantante, ballerina, attrice e conduttrice sia in Italia che all’estero, soprattutto in Spagna.

Era stata definita da molti “la regina della televisione italiana” ma nella sua carriera aveva pubblicato anche decine di album e venduto più di 60 milioni di dischi, diventando celebre per canzoni come “Tanti auguri” o “A far l’amore comincia tu”. Nel novembre del 2020 il Guardian l’aveva definita «la popstar italiana che aveva insegnato le gioie del sesso all’Europa».

In un messaggio diffuso nel tardo pomeriggio da ANSA, Iapino ha detto: «Raffaella ci ha lasciati. È andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il suo straordinario talento risplenderanno per sempre».