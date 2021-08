I talebani sono a Kabul

Domenica mattina i talebani hanno conquistato Jalalabad, l’ultima grande città oltre la capitale Kabul ad essere rimasta sotto il controllo del governo centrale. Kabul ora è isolata e assediata: i talebani controllano tutte le strade che portano alla città e l’unico modo per lasciarla in sicurezza è via aereo. Migliaia di profughi sono arrivati in città dalle altre province del paese, mentre dall’aeroporto partono i voli militari per rimpatriare il personale delle ambasciate, i giornalisti e i cittadini afghani che più rischiano rappresaglie da parte dei talebani.

Si pensava che a Kabul l’esercito del governo centrale avrebbe potuto resistere ancora per alcune settimane, ma la situazione è deteriorata molto rapidamente. Domenica mattina i talebani hanno diffuso un comunicato dicendo di non voler prendere il controllo della città con la forza, ma sembra che si stia già combattendo nelle aree più periferiche della città e che i talebani stiano entrando da ogni direzione. Kabul è una città molto grande, con una popolazione di circa 4,5 milioni di abitanti (nove volte di più di quando era sotto il controllo dei talebani, nel 2001).

Sembra che il presidente afghano Ashraf Ghani abbia già lasciato il paese (la notizia non è confermata) e ormai è probabile che Kabul possa finire sotto il completo controllo dei talebani in poche ore.

L’offensiva dei talebani per riprendere il controllo dell’Afghanistan era cominciata a inizio luglio, dopo l’avvio del ritiro dell’esercito statunitense dal paese (secondo i piani approvati dal presidente Joe Biden, il ritiro si sarebbe dovuto concludere entro il prossimo 11 settembre). Si pensava che l’esercito e la polizia del governo centrale, per anni sostenuti ed equipaggiati dagli Stati Uniti, avrebbero potuto tenere testa ai talebani, ma in poche settimane è diventato chiaro che non è così.

Nell’ultima settimana i talebani hanno conquistato alcune delle città più importanti del paese – tra cui Herat, Kandahar e Ghazni – senza di fatto incontrare resistenza da parte delle forze governative. Anche nelle città maggiormente difese dal governo, esercito e polizia si sono di fatto sgretolati, tra fughe e diserzioni. Tra sabato e domenica i talebani hanno conquistato Mazar-i-Sharif, ultima grande città del nord controllata dal governo, e a Jalalabad, ha scritto Francesca Mannocchi su Repubblica, sembra che l’esercito si sia arreso senza combattere.

I giornalisti che ancora sono a Kabul raccontano di una situazione fuori controllo, con blackout continui e notizie incontrollate su quello che succede intorno. Nei quartieri diplomatici, segregati dal resto della città e molto protetti, sono in corso le operazioni di evacuazione del personale diplomatico e dei cittadini stranieri. Gli Stati Uniti hanno inviato altri 1.000 soldati per aiutare con le operazioni di evacuazione e di distruzione di documenti riservati.

I voli con cui si sta scappando dalla città partono dall’aeroporto Hamid Karzai, controllato dall’esercito turco. Sugli aerei militari sale il personale delle ambasciate, le famiglie dei diplomatici e i molti cittadini afghani che negli ultimi vent’anni hanno collaborato con eserciti e governi stranieri (come traduttori, per esempio): restando in città rischierebbero rappresaglie da parte dei talebani.