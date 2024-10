Israele ha attaccato alcune basi militari in Iran

Nella notte tra venerdì e sabato Israele ha attaccato alcune basi militari in tre diverse province dell’Iran: Teheran, Ilam e Khuzestan (queste ultime due vicino al confine con l’Iraq). L’esercito israeliano ha detto di aver condotto «bombardamenti precisi su obiettivi militari in Iran», sostenendo di avere voluto rispondere a più di un anno di attacchi che l’Iran e i suoi alleati avevano compiuto contro Israele. Diverse agenzie di stampa iraniane hanno parlato di «danni limitati»: non è chiaro se effettivamente i danni siano stati molto ridotti, oppure se il regime iraniano voglia minimizzarli per non riconoscere la propria vulnerabilità di fronte a Israele.

Gli attacchi, ha detto Israele, sono stati condotti da più di cento aerei militari, tra cui droni senza pilota. Per evitare di essere intercettati dai sistemi di difesa iraniani, i bombardamenti hanno inizialmente colpito le batterie di difesa aerea e i radar in Siria e Iraq, due paesi che hanno governi molto vicini all’Iran. L’esercito israeliano ha detto che poi gli attacchi si sono rivolti contro le stesse difese aeree iraniane e contro alcuni siti di produzione di missili a lungo raggio; ha aggiunto che l’operazione è terminata alle cinque della mattina, dopo aver colpito 20 obiettivi militari. Diverse esplosioni si sono sentite anche a Teheran.

L’attacco di questa notte è stato compiuto 24 giorni dopo che l’Iran aveva lanciato diversi missili balistici contro Israele, rispondendo all’uccisione di Hassan Nasrallah, il leader del gruppo politico e militare libanese Hezbollah, alleato del regime iraniano. L’esercito israeliano ha intimato all’Iran di non fare ulteriori ritorsioni, altrimenti sarà «obbligato a rispondere». Il bombardamento è stato il primo compiuto da un’aviazione straniera contro l’Iran dalla guerra che l’Iran stesso combatté contro l’Iraq negli anni Ottanta del Novecento.