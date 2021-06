Christian Eriksen ha avuto un malore durante Danimarca-Finlandia, la partita è stata sospesa

Christian Eriksen, calciatore danese dell’Inter, è svenuto sul finale del primo tempo di Danimarca-Finlandia, seconda partita degli Europei in programma sabato a Copenaghen. Eriksen ha perso conoscenza ed è stato subito soccorso dai medici della Danimarca, che gli hanno praticato diverse volte il massaggio cardiaco. Le squadre sono rientrate negli spogliatoi, la partita è stata interrotta.

The UEFA EURO 2020 match in Copenhagen has been suspended due to a medical emergency.

