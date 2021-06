Le partite di oggi agli Europei

Gli Europei sono iniziati ieri con la vittoria dell’Italia contro la Turchia nella partita inaugurale di Roma. Oggi, sabato 12 giugno, proseguono con tre partite: Galles-Svizzera alle 15, Danimarca-Finlandia alle 18 e Belgio-Russia alle 21.

Gruppo A

Galles-Svizzera

Si gioca allo Stadio Olimpico di Baku, in Azerbaijan, l’altra sede delle partite del gruppo A dopo Roma. Il Galles semifinalista dell’ultima edizione si presenta con un squadra discreta ma spinta dalla presenza di tre giocatori su tutti, da centrocampo in su: gli attaccanti Gareth Bale (Tottenham) e Daniel James (Manchester United), e il centrocampista della Juventus Aaron Ramsey, che però oggi non dovrebbe partire titolare.

La Svizzera non ha grosse individualità, ma il suo livello medio può dirsi maggiore di quello del Galles. I convocati giocano insieme da tempo e dal 2014 sono allenati da Vladimir Petkovic, ex della Lazio, mentre i gallesi hanno cambiato allenatore poche settimane fa. Fra i probabili titolari nella partita di esordio ci sono Xherdan Shaqiri, che alza la qualità dei titolari, e la coppia di promettenti difensori centrali formata da Manuel Akanji e Nico Elvedi.

Gruppo B

Danimarca-Finlandia

È il “derby” scandinavo di questi Europei, si gioca a Copenhagen, in casa della Danimarca. Quest’ultima ha grande esperienza nei tornei internazionali, dove non sfigura mai e ai quali si presenta spesso con squadre preparate e organizzate. Tra i vari Kjaer, Christensen e Poulsen, spicca la qualità di Christian Eriksen, trequartista campione d’Italia con l’Inter.

La Finlandia è probabilmente la nazionale più felice di giocare gli Europei. Prima d’ora non ci era mai arrivata: per dodici volte aveva provato a qualificarsi alla fase finale degli Europei senza mai riuscirci. Le cose sono però cambiate negli ultimi quindici anni, e il 15 novembre del 2019 si è qualificata agli Europei da seconda classificata nel gruppo vinto dall’Italia. Si presenta senza grandi pretese, ma potrebbe essere una delle sorprese.

Gruppo B

Belgio-Russia

La partita “di cartello” della seconda giornata si gioca alle 21 a San Pietroburgo. Belgio e Russia sono le due favorite per il passaggio del turno, ma sono anche due squadre molto diverse fra loro. La Russia stupì ai Mondiali ospitati in casa, ma sono passati due anni e già allora aveva una squadra piuttosto anziana. C’è stato un ricambio generazionale e la tenuta della squadra è tutta da verificare.

Il Belgio invece è una delle grandi favorite per la vittoria. Sono poche le squadre che hanno così tanta qualità e così tanti giocatori nel pieno delle loro carriere, su tutti Romelu Lukaku e Kevin de Bruyne. La loro è considerata la generazione d’oro del calcio belga, ma forse questa è l’ultima possibilità per vincere qualcosa. Giocano tutti insieme da molti anni e sono allenati dallo stesso allenatore, Roberto Martinez, con cui arrivarono terzi ai Mondiali di tre anni fa.

