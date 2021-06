Il calendario degli Europei 2021

Gli Europei di calcio inizialmente previsti nel 2020 e poi posticipati al 2021 iniziano venerdì 11 giugno allo stadio Olimpico di Roma con la partita inaugurale tra Italia e Turchia. Dureranno un mese esatto, con ventuno giorni di partite. Saranno itineranti, cioè non si disputeranno in un unico paese, per celebrare i sessant’anni dalla prima edizione del torneo (nel frattempo diventati sessantuno). Verranno ospitati da undici diverse città europee, da Roma e Londra, con quest’ultima che ospiterà semifinali e finale. In Italia verranno trasmessi dalla Rai, che farà vedere 27 partite su 51 complessive, e da Sky, che le trasmetterà tutte. Qui sotto il calendario completo.

Per l’Italia, che ha saltato gli ultimi Mondiali, sarà il primo grande torneo dopo cinque estati senza impegni. La sua ultima partita la disputò il 2 luglio 2016 perdendo ai rigori contro la Germania ai quarti di finale degli Europei in Francia. Quel torneo fu vinto con una certa sorpresa dal Portogallo, che in finale sconfisse proprio la Francia: le due nazionali sono capitate nello stesso girone e si incontreranno mercoledì 23 giugno a Budapest, in Ungheria.

Tre le altre partite più attese della fase a gironi, sia per ragioni sportive che storico-culturali, c’è il “derby” scandinavo di Copenaghen tra Danimarca e Finlandia (ai primi Europei della sua storia), la rivincita tra Inghilterra e Croazia, semifinale degli ultimi mondiali, Francia-Germania, un classico del calcio europeo, e Inghilterra-Scozia a Londra, un incontro che nel rugby gli scozzesi chiamano la “caccia al pavone”: nel calcio non ci si allontana molto da quel significato.

– Leggi anche: Gli unici Europei vinti dall’Italia