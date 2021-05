I convocati dell’Italia per gli Europei di calcio

Il commissario tecnico della Nazionale maschile di calcio, Roberto Mancini, ha presentato la lista dei 28 convocati per gli Europei in programma dall’11 giugno all’11 luglio. Dalla lista dei 33 preconvocati presentata il 17 maggio sono stati esclusi sette giocatori: Kean, Cragno, Biraghi, Lazzari, Castrovilli, Raspadori e Grifo. Ne sono stati aggiunti invece due, gli ultimi a finire la stagione con il loro club, Emerson Palmieri e Jorginho del Chelsea campione d’Europa. La lista definitiva dovrà essere presentata entro il primo giugno e per quella data Mancini dovrà tagliare gli ultimi due giocatori.

Portieri

Gianluigi Donnarumma (Milan)

Alex Meret (Napoli)

Salvatore Sirigu (Torino)

Difensori

Alessandro Bastoni (Inter)

Francesco Acerbi (Lazio)

Leonardo Bonucci (Juventus)

Gianluca Mancini (Roma)

Leonardo Spinazzola (Roma)

Giovanni Di Lorenzo (Napoli)

Emerson Palmieri (Chelsea)

Alessandro Florenzi (PSG)

Giorgio Chiellini (Juventus)

Rafael Toloi (Atalanta)

Centrocampisti

Manuel Locatelli (Sassuolo)

Marco Verratti (PSG)

Nicolò Barella (Inter)

Jorginho (Chelsea)

Lorenzo Pellegrini (Roma)

Stefano Sensi (Inter)

Matteo Pessina (Atalanta)

Bryan Cristante (Roma)

Attaccanti

Lorenzo Insigne (Napoli)

Federico Chiesa (Juventus)

Federico Bernardeschi (Juventus)

Ciro Immobile (Lazio)

Andrea Belotti (Torino)

Domenico Berardi (Sassuolo)

L’Italia disputerà la sua ultima amichevole il 4 giugno a Bologna contro la Repubblica Ceca. Il prossimo 11 giugno esordirà nei Campionati europei nella partita inaugurale di Roma contro la Turchia.

A differenza delle edizioni precedenti, la UEFA ha ampliato le rose di tutte le nazionali partecipanti a 26 giocatori — tre in più del solito — per ridurre il rischio che le squadre si trovino a corto di giocatori per eventuali positività al coronavirus.