La settantottesima puntata del podcast di Joypad

Joypad è il posto in cui Matteo Bordone, Alessandro Zampini e Francesco Fossetti parlano di videogiochi: una volta aveva la forma dei video, ora è un “podcast audio”, come dice Matteo Bordone sin dalla prima puntata. Il sottotitolo, “Corri, Salta, Spara”, è rimasto lo stesso di prima: sintetizza le tre cose che classicamente si fanno nei videogiochi, anche se oggi in molti giochi non se ne fa nessuna.

Il primo episodio della sesta stagione di Joypad, il podcast di videogiochi del Post condotto da Matteo Bordone, Francesco Fossetti e Alessandro Zampini, si apre con l’annuncio di PlayStation 5 Pro e Concord, un gioco pubblicato e ritirato dal mercato in poco più di due settimane. Dopo aver fatto il punto su tutte le cose successe in estate, tra cui le confuse strategie di Microsoft e Sony riguardo alle loro console, gli annunci della Gamescom e l’anniversario del Gamergate, si parla dei giochi già usciti o in uscita a breve, tra cui Astro Bot, Star Wars Outlaws e The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom. I consigli della settimana sono due libri (Musica per videogiochi e Traces of Two Pasts, editi da Edizioni Dedalo e JPOP), un gioco “molto giapponese ” (Kunitsu-Gami: Path of the Goddess) e una collection dedicata a Castelvania.

