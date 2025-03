È tornato Sigmund, per una nuova stagione

È uscita la prima puntata della nuova stagione di Sigmund, il podcast del Post sulla salute mentale che cerca di venire a capo di dubbi, nodi e complessità di quello che ci passa per la testa. In questa seconda stagione, gli argomenti di cui Daniela Collu parla con i suoi ospiti sono quelli suggeriti dalle domande e dalle storie che ascoltatrici e ascoltatori hanno inviato alla mail sigmund@ilpost.it: il tema della puntata di oggi è il corpo.

La puntata inizia con la lettera di un’ascoltatrice che racconta di non sopportare il proprio corpo, che le appare «esteticamente troppo diverso da quello che reputo bello e seducente», e di provare disagio nello stare tra le persone in tante situazioni quotidiane.

Insieme a Daniela Collu, a discutere di questo tema c’è Vittorio Lingiardi, psicanalista, psichiatra e professore ordinario di Psicologia alla Facoltà di Medicina e Psicologia della Sapienza di Roma. L’ultimo saggio che ha pubblicato si intitola Corpo, umano e parla proprio del nostro corpo, anzi dei nostri corpi, perché – sostiene – ne abbiamo diversi: un corpo fisico e un corpo virtuale, un corpo immaginato e un corpo vissuto, un corpo singolo e un corpo collettivo.

Per un lungo periodo nella storia della psicoanalisi, spiega Lingiardi, il corpo è stato contemporaneamente al centro dei modelli teorici e del tutto assente dalle sale di analisi. Oggi, però, ci si rende conto di dover fare i conti con il corpo vivente del paziente, non considerando mente, cervello e corpo solo come tre entità distinte, ma anche come tre modi per nominare un’unica dimensione.

Il discorso sul corpo è attuale perché oggi viviamo in un mondo più smaterializzato di un tempo, un mondo in cui tocchiamo meno gli oggetti: come dice Lingiardi, «siamo corpi sempre più visivi e meno tattili». Ma è attuale anche perché i diritti del corpo sono al centro del dibattito, dal concepimento al fine vita, dalla donazione di organi all’interruzione di gravidanza.

Sigmund è un podcast del Post aperto a tutte e tutti: lo troverete, da oggi e ogni giovedì, disponibile gratuitamente sull’app del Post e sulle principali piattaforme. Per sottoporre una richiesta di approfondimento o raccontare la vostra storia, scrivete a sigmund@ilpost.it.