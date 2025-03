Gli articoli del Post da ascoltare questa settimana

Caricamento player

Ogni settimana le giornaliste e i giornalisti del Post leggono alcuni degli articoli che hanno scritto, scelti tra quelli più interessanti o significativi, spiegando in un’introduzione le ragioni per cui sono stati pensati e pubblicati. Le registrazioni escono sull’app del Post e sul sito ogni domenica: questa settimana Gianluca Cedolin racconta che fine ha fatto il ChievoVerona, Eugenio Cau fa delle ipotesi su cosa dobbiamo pensare della politica estera di Donald Trump, e Susanna Baggio spiega cos’è una “oggettoteca”.

Tutti gli articoli letti fanno parte di una raccolta che si chiama Ascolta e sono disponibili gratuitamente per tutte le persone registrate con il Post. Anche la registrazione al Post è gratuita, e per farla basta premere “play” su uno degli articoli da ascoltare e seguire le istruzioni.

Che fine ha fatto il ChievoVerona

Dopo le stagioni in Serie A e il fallimento è tornato alle sue origini di squadra di quartiere, ma è rimasto ambizioso grazie al suo nuovo presidente: l’ex capitano Sergio Pellissier

Cosa dobbiamo pensare di Trump

Negli Stati Uniti e fuori si discute su quanto preoccuparsi per davvero e quanto no, dopo due mesi di governo per certi versi senza precedenti

Perché comprare un trapano quando lo si può prendere in prestito in una biblioteca

Anche in Italia si stanno diffondendo le “oggettoteche”, per condividere strumenti di uso sporadico risparmiando soldi e spazio, e consumando di meno