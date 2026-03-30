Sigmund torna, per la terza stagione

È tornato per la terza stagione Sigmund, il podcast del Post in cui Daniela Collu dialoga con ospiti sempre diversi dei vari aspetti della psicologia, intesa sia come la psiche umana, sia come la scienza che la studia.

Le puntate escono tutti i lunedì fino a inizio giugno, sull’app del Post e sulle principali piattaforme di podcast. La prima è già disponibile e parla di un tema che ultimamente sembra diventato l’elefante nella stanza. Come scrive l’ascoltatrice che ha posto questo argomento: «Tutti i miei amici e anche io del resto sembriamo ammalati della stessa cosa. La vita sembra troppo faticosa. Siamo tutti a tanto così dal collasso». E quindi il tema della prima puntata è il burnout, l’esaurimento, il crollo psicologico che oggi sembra toccare tantissime persone e che può dipendere da ritmi di vita, pressioni sul lavoro, notizie dal mondo esterno o relazioni sociali. Daniela Collu ne parla con la dottoressa Valeria Tucci, psicologa e psicoterapeuta.

Anche gli argomenti delle puntate successive saranno tratti dalle domande che arriveranno da ascoltatrici e ascoltatori, come già è stato nella seconda stagione di Sigmund: allora si era parlato, tra le altre cose, del corpo e delle identità, di ADHD e di autismo, di terapie psichedeliche e del senso della morte. Quindi, se avete qualche dubbio o curiosità sul funzionamento della psiche o sulle possibilità di indagarla, oppure una storia da raccontare, scrivete all’indirizzo email sigmund@ilpost.it e in una delle puntate successive potreste ricevere risposta – con discrezione, come al solito.

Daniela Collu è un’autrice, conduttrice e content creator con il pallino della psicologia, che sui suoi canali social si confronta da anni con i lettori sui temi delle relazioni interpersonali e sostiene la psicoterapia come strumento di indagine e di conoscenza di se stessi. Per rispondere a dubbi, nodi e complessità che continuano a passarci per la testa, parlerà con persone che lavorano nel campo della mente: psicologi, psicoterapeuti, esperti o docenti universitari.

Sigmund è un podcast del Post aperto a tutte e tutti, senza abbonamento: le puntate saranno disponibili gratuitamente sull’app del Post e sulle principali piattaforme.