Tre articoli del Post da ascoltare, letti da chi li ha scritti

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Questa settimana Viola Stefanello il Metelkova, un centro sociale di Lubiana, la capitale della Slovenia, che ha trovato un modo per gestire la turistificazione; Francesco Gaeta spiega perché la guerra sta avendo conseguenze anche sull’agricoltura italiana; e Arianna Cavallo parla dell’ultima volta che l’Italia partecipò ai Mondiali maschili di calcio, nel 2014.

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Il centro sociale di Lubiana che ha fatto un compromesso con la turistificazione

Per il famoso Metelkova, diventare una tappa dei tour per la città è stato uno dei modi di difendersi dalle minacce di sgombero

La guerra sta avendo conseguenze anche sull’agricoltura italiana

Sono raddoppiati i prezzi dei fertilizzanti azotati da cui dipendono le coltivazioni di cereali, soprattutto grano e mais

L’ultima Italia ai Mondiali

Nel 2014 in Brasile: Prandelli e Balotelli, Pirlo e Cassano, “morsi e rimorsi”, Costa Rica e Uruguay; ma almeno c’eravamo