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Il centro sociale di Lubiana che ha fatto un compromesso con la turistificazione

di Viola Stefanello
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Per il famoso Metelkova, diventare una tappa dei tour per la città è stato uno dei modi di difendersi dalle minacce di sgombero

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