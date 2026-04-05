Il centro sociale di Lubiana che ha fatto un compromesso con la turistificazione
00:00:00
00:00:00
00:00:00
Per il famoso Metelkova, diventare una tappa dei tour per la città è stato uno dei modi di difendersi dalle minacce di sgombero
Potete leggere l’articolo a questa pagina.
Altri episodi
La guerra sta avendo conseguenze anche sull’agricoltura italiana
5 apr 2026 - 8 min
L’ultima Italia ai Mondiali
5 apr 2026 - 10 min
Perché Meloni non poteva licenziare Santanchè
29 mar 2026 - 6 min
È davvero importante sapere chi è Banksy?
29 mar 2026 - 13 min
Con queste milizie non si rovescia il regime iraniano
29 mar 2026 - 10 min