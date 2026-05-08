Torna l’Eurovision Song Contest

Caricamento player

L’edizione dell’Eurovision Song Contest che comincia martedì a Vienna è la più controversa degli ultimi tempi per una presenza, Israele, che ha provocato cinque assenze: Irlanda, Islanda, Paesi Bassi, Slovenia e Spagna. Proprio da questo riparte il tradizionale podcast del Post sull’Eurovision Song Contest, che quest’anno è contrariato.

In questo primo episodio preparatorio, che si intitola “Chi c’è c’è, chi non c’è ha le sue ragioni”, Matteo Bordone, Stefano Vizio, Giulia Balducci e Luca Misculin affrontano il grande elefante nella stanza e raccontano di come sono cambiate le regole e il contesto, ma parlano anche dei Kneecap, di gaelico e verbi in greco, di plagi più o meno evidenti e delle proprie aspettative su alcuni dei concorrenti di quest’anno.

Le due semifinali dell’Eurovision Song Contest saranno martedì 12 e giovedì 14 maggio, la finale sarà sabato 16 maggio: le altre puntate del podcast usciranno quindi mercoledì, venerdì e domenica, attorno all’ora di pranzo.

Il contrariato podcast del Post sull’Eurovision Song Contest è disponibile per tutte le persone abbonate e si può ascoltare sul sito o sull’app del Post.