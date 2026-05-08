Chi c’è c’è, chi non c’è ha le sue ragioni
L'edizione dell’Eurovision più controversa degli ultimi tempi per una presenza, Israele, che ha provocato cinque assenze
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L’edizione dell’Eurovision Song Contest che comincia martedì a Vienna è la più controversa degli ultimi tempi per una presenza, Israele, che ha provocato cinque assenze: Irlanda, Islanda, Paesi Bassi, Slovenia e Spagna.
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