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Chi c’è c’è, chi non c’è ha le sue ragioni

L'edizione dell’Eurovision più controversa degli ultimi tempi per una presenza, Israele, che ha provocato cinque assenze

di Giulia Balducci, Matteo Bordone, Luca Misculin, Stefano Vizio
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L’edizione dell’Eurovision Song Contest che comincia martedì a Vienna è la più controversa degli ultimi tempi per una presenza, Israele, che ha provocato cinque assenze: Irlanda, Islanda, Paesi Bassi, Slovenia e Spagna.

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