Gli articoli del Post da ascoltare questa settimana

Ogni settimana le giornaliste e i giornalisti del Post leggono alcuni degli articoli che hanno scritto, scelti tra quelli più interessanti o significativi, spiegando in un’introduzione le ragioni per cui sono stati pensati e pubblicati. Le registrazioni escono sull’app del Post e sul sito ogni domenica.

Questa settimana Mariasole Lisciandro ha spiegato perché in Italia l’energia costa così tanto e perché guerre e sanzioni c’entrano fino a un certo punto; Valerio Clari ha raccontato come le bislacche profezie di un pittore e mistico del Novecento siano state funzionali alla costruzione di un mito messianico attorno alla presidenza di Javier Milei in Argentina; e Susanna Baggio ha ricostruito la storia di quelli che sottotitolavano quasi in tempo reale le puntate di Lost, quando in Italia usciva doppiato e gli appassionati non potevano aspettare.

Tutti gli articoli letti fanno parte di una raccolta che si chiama Ascolta e sono disponibili gratuitamente per tutte le persone registrate con il Post. Anche la registrazione al Post è gratuita, e per farla basta premere “play” su uno degli articoli da ascoltare e seguire le istruzioni.

Perché in Italia l’energia costa così tanto

La guerra e le sanzioni c’entrano fino a un certo punto: le aziende italiane pagano molto più della Germania, della Francia e della Spagna

Javier Milei e il Nostradamus argentino

Le bislacche profezie di un pittore e mistico del Novecento sono state funzionali alla costruzione di un mito messianico attorno alla sua presidenza

Quelli che sottotitolavano “Lost” in Italia

Quasi in tempo reale per chi la scaricava in inglese, per non aspettare i tempi della tv italiana dove la prima puntata uscì vent’anni fa