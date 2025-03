Gli articoli del Post da ascoltare questa settimana

Ogni settimana le giornaliste e i giornalisti del Post leggono alcuni degli articoli che hanno scritto, scelti tra quelli più interessanti o significativi, spiegando in un’introduzione le ragioni per cui sono stati pensati e pubblicati. Le registrazioni escono sull’app del Post e sul sito ogni domenica: questa settimana Valerio Valentini racconta lo strano caso di Paolo Zampolli, l’imprenditore italoamericano che si presenta come «inviato speciale per l’Italia» di Donald Trump, ma di cui non si capisce bene il ruolo; Marta Impedovo spiega com’è che le file sono diventate un’esperienza da condividere; e Isaia Invernizzi prova a rispondere all’importante domanda «Stiamo privatizzando la sanità?».

Questo “inviato speciale” degli Stati Uniti in Italia è un caso strano

Sembra che Paolo Zampolli abbia ricevuto la nomina direttamente da Trump, ma nessuna istituzione italiana ne sa niente, e non si sa neanche cosa viene a fare

Aspettare in fila ora è un’esperienza

Se ne formano di lunghissime anche in contesti inspiegabili, perché aspettare a lungo per qualcosa è diventato desiderabile di per sé

Stiamo privatizzando la sanità?

Negli ultimi anni la spesa privata non è aumentata, ma è un dato che non basta a spiegare una questione grande e complessa