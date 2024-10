La Corte Suprema brasiliana ha annullato il blocco di X nel paese

Martedì un giudice della Corte suprema brasiliana ha annullato il blocco del social network X (fino all’anno scorso chiamato Twitter) imposto nel paese il 31 agosto, dopo che l’azienda ha pagato le multe imposte dal tribunale e ha bloccato alcuni profili accusati di diffondere disinformazione, come richiesto dal tribunale. La Corte ha comunicato la decisione all’Associazione nazionale delle telecomunicazioni, che dovrà a sua volta comunicarla a tutte le compagnie che offrono i servizi di connessione a Internet del paese entro 24 ore, che quindi renderanno di nuovo accessibile la piattaforma.

X e Starlink, un’azienda di comunicazioni satellitari che è rimasta coinvolta perché come X è posseduta dal miliardario Elon Musk, hanno dovuto pagare in tutto l’equivalente di 4,7 milioni di euro di multe al Brasile. Queste includono una multa pari a 1,6 milioni di euro dovuta a un malfunzionamento dei server di X che ha permesso al sito di essere accessibile per due giorni a settembre, e una di circa 50mila euro per aver licenziato il rappresentante legale dell’azienda nel paese senza nominarne uno nuovo (cosa che poi è stata fatta). Inoltre X ha dovuto bloccare nove profili sul sito.

Lo scorso aprile il giudice della Corte suprema Alexandre de Moraes, lo stesso che poi ha annullato l’annullamento del blocco, aveva ordinato a X di mettere al bando alcuni account che si riteneva stessero diffondendo in maniera deliberata informazioni false, per lo più a vantaggio dei partiti di estrema destra del Brasile. Musk si era rifiutato di eseguire l’ordine e in segno di protesta aveva chiuso gli uffici di X nel paese, nonostante il Brasile sia il sesto mercato più grande per il suo social network. Erano seguite ulteriori dispute legali e infine de Moraes aveva chiesto la reintroduzione di un rappresentante legale di X in Brasile entro fine agosto, altrimenti avrebbe disposto il blocco del social network.

Nonostante quello brasiliano sia uno dei più grandi mercati di X al di fuori degli Stati Uniti, con circa 24 milioni di profili attivi, Musk si era rifiutato anche in questo caso di rispettare l’ordine e dal 31 agosto l’utilizzo di X in Brasile era stato vietato. Le autorità locali aveva bloccato l’accesso ai suoi servizi ed era stato anche imposto il divieto di ricorrere a una VPN, un sistema che tra le altre cose serve per mascherare il paese da cui ci si collega, con multe di 8mila euro circa per i singoli utenti che non lo rispettano.

– Leggi anche: Le critiche al blocco di X in Brasile