La nuova edizione delle “Dieci lezioni sui podcast”

Le “Dieci lezioni” del Post sono un modello di incontri online pensato per condividere e spiegare quello che abbiamo imparato negli anni su diversi argomenti. Uno di questi sono i podcast, che il Post produce da molti anni con ottimi risultati e che dallo scorso anno sono diventati oggetto delle “Dieci lezioni sui podcast”, dieci incontri online per raccontare come si arriva dall’idea di un podcast alla sua pubblicazione. Giovedì 15 maggio inizierà la seconda edizione, e da oggi è possibile iscriversi.

Le lezioni sono rivolte a chiunque voglia conoscere come funziona la produzione di un podcast, ma anche a chi sa già qualcosa e vuole saperne di più. Durante gli incontri si parlerà degli aspetti più creativi della produzione – come l’ideazione, la scelta del linguaggio e la scrittura – e di quelli più tecnici come la sonorizzazione, l’editing e il montaggio. Ma si parlerà anche di cosa vuol dire fare giornalismo nei podcast, dei modi diversi di raccontare la cronaca nera, gli esteri o le notizie del giorno, e di come trovare storie da raccontare tutti i giorni.

Anche quest’anno a raccontare queste cose e a condividere la propria esperienza ci saranno persone della redazione e altri ospiti, che con i podcast hanno a che fare quotidianamente: Francesco Costa, Stefano Nazzi, Matteo Caccia e Giulia Alice Pacchiarini, Vera Gheno, Eugenio Cau, Stefano Tumiati, Valentina Lovato, Jonathan Zenti, Francesco Bono, Paolo Corleoni.

Gli incontri saranno ogni martedì e giovedì, dalle 19 alle 20:30, a partire da giovedì 15 maggio: si potranno seguire in diretta, con la possibilità di fare domande in chat ai docenti, oppure vedere in streaming nei giorni successivi (e per i successivi sei mesi). Le “Dieci lezioni sui podcast” costano 290 euro, e 240 euro per le persone abbonate al Post (a cui basta accedere col proprio account prima di acquistarle per ricevere lo sconto). Le iscrizioni saranno aperte fino a mercoledì 14 maggio. Qui puoi iscriverti, oppure iscrivere una persona a cui vuoi regalare gli incontri.

Questo è il calendario degli incontri.

Giovedì 15 maggio

1. La progettazione di un podcast: tra serie, quotidiani, periodici ed esperimenti

con Jonathan Zenti

Martedì 20 maggio

2. Ragionare attorno alla lingua, in formato podcast

con Vera Gheno

Giovedì 22 maggio

3. Come funziona giorno dopo giorno la produzione dei podcast del Post

con Valentina Lovato

Martedì 27 maggio

4. Costruire una narrazione crime: leggere in modo diverso le notizie per raccontarle

con Stefano Nazzi

Giovedì 29 maggio

5. Creare l’atmosfera e dare il ritmo: il sound design come elemento del racconto

con Stefano Tumiati

Martedì 3 giugno

6. Cercare altri modelli di business per i podcast

con Francesco Bono

Giovedì 5 giugno

7. Trovare due storie al giorno intorno a una notizia

con Matteo Caccia e Giulia Alice Pacchiarini

Martedì 10 giugno

8. Le fasi di editing e montaggio: creare una traccia, tagliarla, montarla

con Paolo Corleoni

Giovedì 12 giugno

9. Organizzare un’intervista a settimana per raccontare il mondo

con Eugenio Cau

Martedì 17 giugno

10. Raccontare le notizie, ogni giorno oppure ogni settimana

con Francesco Costa

Iscriviti alle “Dieci lezioni sui podcast”. Se ti servono altre informazioni leggi le FAQ o scrivici a scuola@ilpost.it