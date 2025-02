Torna Sigmund, con una novità

Dal 13 marzo torna sul Post Sigmund, il podcast di Daniela Collu sulla nostra mente, i nostri comportamenti e i modi in cui possiamo indagarli per capirne di più e stare meglio. Negli episodi della prima stagione, uscita un anno fa, si è parlato di trauma, di narcisismo, di cosa significa andare in terapia, di essere giovani e di vita al tempo dei social. La seconda stagione invece non sappiamo ancora di che cosa parlerà: e non lo sappiamo perché a proporlo sarete voi, le persone che ascoltano Sigmund e che leggono il Post.

Come nella prima stagione, in ciascuna puntata Daniela Collu dialogherà con uno o una professionista nel campo della mente: psicologa, psicoterapeuta, docente universitaria. Ma a guidare la selezione degli argomenti di cui parlare saranno stavolta le richieste e le storie che ci arriveranno da ascoltatrici e ascoltatori. Abbiamo creato un indirizzo email al quale potete scrivere, sigmund@ilpost.it: se avete una storia da raccontare, un dubbio che vi piacerebbe risolvere, una richiesta di approfondimento, leggeremo con grande attenzione tutto quello che vorrete condividere con noi. Con discrezione, ovviamente.

Daniela Collu è un’autrice, conduttrice e content creator con il pallino della psicologia. Sui suoi canali social si confronta da anni con i lettori sui temi delle relazioni interpersonali e sostiene la psicoterapia come strumento di indagine e di conoscenza di se stessi.

Sigmund è un podcast del Post aperto a tutte e tutti: lo troverete, dal 13 marzo, disponibile gratuitamente sull’app del Post e sulle principali piattaforme.