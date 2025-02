Martedì ricominciano le “Dieci lezioni sui libri”

Martedì 25 febbraio inizia una nuova edizione delle “Dieci lezioni sui libri”, un ciclo di incontri online per raccontare come funziona il mondo dell’editoria, insieme alle persone che in questo mondo ci lavorano, e che hanno conoscenze ed esperienze da condividere. Sono dieci lezioni online, pensate per chi ha la passione per i libri ma anche per chiunque voglia capire qualcosa in più sull’argomento: che cosa fa di preciso un editore? E l’agente letterario? Come si decidono i libri da pubblicare, e quando è meglio pubblicarli?

A raccontare questo, da come i libri si pensano a come si realizzano, si vendono e si comunicano, ci saranno: il peraltro direttore del Post Luca Sofri e Pietro Biancardi, editore di Iperborea (con cui facciamo la rivista COSE Spiegate bene e Altrecose); Ludovica Lugli e Giulia Pilotti, autrici del podcast del Post sui libri Comodino, un’agente letteraria, una consulente in un ufficio stampa e comunicazione, un libraio, la direttrice editoriale di Guanda, la direttrice commerciale di Adelphi, e gli editori di Sellerio, E/O e Europa Editions, e della casa editrice di fumetti BAO Publishing.

Le iscrizioni chiudono lunedì 24 febbraio, e martedì 25 iniziano le lezioni: due incontri a settimana, martedì e giovedì dalle 19 alle 20:30, con la possibilità di fare domande in chat ai docenti durante la diretta, o di vedere le lezioni in streaming nei giorni successivi fino al 31 luglio 2025. Il ciclo di incontri costa 290 euro, e 240 euro per le persone abbonate al Post (a cui basta accedere col proprio account prima di acquistarle per ricevere lo sconto). Qui puoi iscriverti, oppure iscrivere una persona a cui vuoi regalare gli incontri.

Questo è il calendario degli incontri.

Martedì 25 febbraio

1. COSE spiegate bene: come ha fatto un’idea a diventare una rivista (o un libro?)

con Pietro Biancardi (editore, Iperborea) e Luca Sofri (direttore, Il Post)

Giovedì 27 febbraio

2. Gli agenti letterari, quelli che fanno gli interessi degli autori

con Mariavittoria Puccetti (agente letteraria, TILA)

Martedì 4 marzo

3. Cosa succede tra chi i libri li fa e chi li legge

con Ludovica Lugli e Giulia Pilotti (autrici del podcast del Post Comodino)

Giovedì 6 marzo

4. Come si sceglie se pubblicare un libro

con Federica Manzon (direttrice editoriale, Guanda)

Martedì 11 marzo

5. Cosa fanno gli editori di fumetti

con Michele Foschini e Caterina Marietti (editori, BAO Publishing)

Giovedì 13 marzo

6. Per vendere i libri serve che se ne parli

con Sonia Folin (consulente in ufficio stampa e comunicazione per l’editoria)

Martedì 18 marzo

7. Come ha fatto Sellerio a diventare Sellerio

con Antonio Sellerio (editore, Sellerio)

Giovedì 20 marzo

8. Un libro va pubblicato al momento giusto

con Giusi De Luca (direttrice commerciale, Adelphi)

Martedì 25 marzo

9. Come funziona una libreria

con Vittorio Graziani (libraio, libreria Centofiori)

Giovedì 27 marzo

10. Una casa editrice in Italia e nel mondo

con Eva Ferri (editrice, E/O e Europa Editions)

Iscriviti alle “Dieci lezioni sui libri”, e se ti servono altre informazioni leggi le FAQ o scrivici a scuola@ilpost.it.