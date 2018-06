Il calendario dei Mondiali

I Mondiali 2018 iniziano giovedì 14 giugno con la partita inaugurale di Mosca tra la Russia, paese ospitante del torneo, e l’Arabia Saudita. Da lì seguiranno 24 giorni di partite intervallati soltanto da alcuni giorni di riposo, tutti concentrati nella fase a eliminazione diretta che porterà alla finale del 15 luglio. In Italia tutte le partite dei Mondiali di calcio verranno trasmesse in diretta e in chiaro da Mediaset, che ha ottenuto i diritti di trasmissione al posto della Rai. Nel corso della fase a gironi ci saranno anche quattro partite in un giorno, mentre di norma saranno tre, per poi diminuire a due nei primi turni della fase a eliminazione diretta. Mediaset le trasmetterà principalmente su Italia 1 o su Canale 20 mentre quelle più importanti dei gironi e tutte quelle della fase a eliminazione diretta verranno trasmesse su Canale 5.

Il calendario completo dei Mondiali, da salvarsi per sapere ogni giorno chi gioca, a che ora e su che canale:

Le qualificazioni al torneo si sono concluse lo scorso novembre estromettendo dalla fase finale diverse importanti Nazionali, su tutte naturalmente l’Italia – ce lo ricordiamo bene anche perché l’ultima volta fu 60 anni fa – ma poi anche Olanda, Cile e Stati Uniti. Torneranno tuttavia paesi che a un Mondiale non si vedevano da molto tempo, come Egitto, Perù e Marocco. Ci saranno anche due Nazionali esordienti: l’Islanda – il paese più piccolo ad aver mai ottenuto la qualificazione – e Panama, di poco più grande.

Gli otto gironi della fase finale dei Mondiali 2018:

Gruppo A

– 🇷🇺 Russia

– 🇺🇾 Uruguay

– 🇾🇪 Egitto

– 🇸🇦 Arabia Saudita

Gruppo B

– 🇵🇹 Portogallo

– 🇪🇸 Spagna

– 🇮🇷 Iran

– 🇲🇦 Marocco

Gruppo C

– 🇫🇷 Francia

– 🇵🇪 Perù

– 🇩🇰 Danimarca

– 🇦🇺 Australia

Gruppo D

– 🇦🇷 Argentina

– 🇭🇷 Croazia

– 🇮🇸 Islanda

– 🇳🇬 Nigeria

Gruppo E

– 🇧🇷 Brasile

– 🇨🇭 Svizzera

– 🇨🇷 Costa Rica

– 🇷🇸 Serbia

Gruppo F

– 🇩🇪 Germania

– 🇲🇽 Messico

– 🇸🇪 Svezia

– 🇰🇷 Corea del Sud

Gruppo G

– 🇧🇪 Belgio

– 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Inghilterra

– 🇹🇳 Tunisia

– 🇵🇦 Panama

Gruppo H

– 🇵🇱 Polonia

– 🇨🇴 Colombia

– 🇸🇳 Senegal

– 🇯🇵 Giappone