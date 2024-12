La partita tra Fiorentina e Inter è stata rinviata per un malore di Edoardo Bove, centrocampista della Fiorentina

La partita tra Fiorentina e Inter è stata rinviata dopo che Edoardo Bove, centrocampista della Fiorentina, ha avuto un malore in campo e si è accasciato a terra. È successo a gioco fermo, poco dopo l’annullamento di un gol dell’Inter. Gli altri giocatori si sono radunati intorno a Bove, che poi è stato portato via dall’ambulanza: non ci sono ancora informazioni sulle sue condizioni. La partita è stata subito sospesa per emergenza medica: la Lega Serie A ha poi fatto sapere che non riprenderà e sarà rinviata a data da destinarsi.