I migliori refusi del Post del 2025
La cosnueta lista delle cose più divertenti scritte e corrette quest'anno
Sul Post c’è un articolo pieno di refusi. Ce ne sono 8, per la precisione: sono nascosti tra il titolo e il sommario, nella didascalia della foto, tra il testo e i tag in fondo alla pagina. Lo sappiamo, ce li abbiamo messi noi apposta, consapevoli del profondo disagio che avremmo causato al team che di correggere i refusi si occupa: ci sembrava un modo divertente di parlare di uno dei libri più curiosi pubblicati quest’anno. Come quella volta che riportammo la notizia di un aumento dei refusi nella ricerca scientifica, e decidemmo di dare all’articolo un titolo spericolato: molti abbonati premurosi ci segnalarono l’errore, per poi – dopo pochi minuti – inviare un’altra email che chiedeva: «Ah, ma forse l’avete fatto apposta?».
Spesso però, ahinoi, non lo facciamo intenzionalmente: anche negli articoli più seri alcuni refusi ci scappano. Capita che trasformino una cosa in qualcos’altro, che stabiliscano connessioni prima impensate, o che generino nuove parole per dire qualcosa che non sapevamo di voler dire. Ovviamente vengono corretti subito ma, come ogni anno, ne abbiamo salvati alcuni per voi, i migliori e i più divertenti del 2025, e li abbiamo inseriti in questa lista.
- “l’intenzione di fortificare casa propria con una torretta sul letto”
- “la presenza delle forse dell’ordine”
- “il rapporto tra l’arista e la madre.”
- “utilizzando serve e reti”
- “proteggono le persone dal subire «trattamenti inumati e degradanti»”
- “ha percorso oltre 27.667 miglia natiche”
- “i presupposti stessi del teorema sono fallici”
- “come quella dei fagioli magici dei cartoni animali”
- “cassone realizzato in panforte”
- “420mila metri cubi di novembre”
- “L’ultima delle quattro dimissioni per chiedere le dimissioni”
- “la compagna di volo Ryanair”
- “dopo un certo periodo di tempo passato alla scrivania a bere un libro.”
- “divenne quindi necessario far sedere alcuni di loro anche nelle tribune solitamente riservate al pubblico o alla stanza”
- “centinaia di miglia di dollari”
- “gli strumenti rivolti alle bande musicali degli eserciti, che dovevano durare nel tempo e resistere a forti periodi di umanità”
- “nel 2025 i focolari di morbillo segnalati”
- “molto usato dai residenti dei distratti di Leilek e di Bakten”
- “davanti alle cose dello Yemen”
- “bisognerebbe intervenire con regole più severe, a partire dall’uso del caso”
- “esclude le sanzioni nei confronti di persone che assumono medici a base di oppioidi o psicofarmaci”
- “l’impronta è stata impressa su una macchina di sangue”
- “Il sindaco di Sorrento è stato arrestato in fragranza di reato”
- “Quattro ex digerenti della Volkswagen”
- “mentre la Sampdoria andrebbe al layout contro la Salernitana.”
- “si è ribaltato per case ancora sconosciute”
- “L’imbarcazione era stata abbordata e bloccata nella notte tra domenica e lunedì dalla mattina militare israeliana.”
- “il secondo principale impianto per l’arricchimento dell’iraniano,”
- “le sue operazioni, iniziate nella notte tra il 12 e il 23 giugno, richiederanno almeno due settimane”
- “ha ordinato alla popolazione di postarsi verso sud”
- “nella sua carriera ha vinto tutte e cinque le quattro finali di tornei del Grande Slam”
- “un intervento dell’ufficio tradizioni del ministero”
- “restano attività più da stabilimento balenare”
- “condizioni mediche preesistenti, come malattie cronache”
- “passata per tre sedi e arrivata a un nuovo sgombro”
- ”trascorre buona parte delle proprie giornate sul fondale, risposandosi in vista delle battute di caccia notturne.”
- “rivendendo l’azione su uno schermo.”
- “generi alimentari quali cereali, saluti confezionati e bevande”
- “confermare che avesse due braccia, dopo che un giornalista lo aveva descritto mentre saltava con entrambe.”
- “Un redattore del Post che ha eliminato il portafiglio del tutto ha digitalizzato le carte di credito”
- “dedicata ai fatti vestiti su misura”
- “alci nel parecchio di un centro commerciale”
- “Una scema di Honey, Don’t, film del 2025“
- “all’ultimo secondo dei templi supplementari.”
- “va approvato dal Coniglio dei ministri”
- “Questa colazione però ha un problema”
- “è diventata vitale su TikTok”
- “Si è impegnata anche ad acquistare fino a dieci rettori”
- “gli Stati Unti avrebbero bisogno di maggiore unità e di un clima più disteso.”
- “lanci mirati molto forti verso il corpo del battitore, per inumidirlo e fargli male.”
- “raccolta di rifiuti o dello spiazzamento delle strade”