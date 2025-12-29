I migliori refusi del Post del 2025

Sul Post c’è un articolo pieno di refusi. Ce ne sono 8, per la precisione: sono nascosti tra il titolo e il sommario, nella didascalia della foto, tra il testo e i tag in fondo alla pagina. Lo sappiamo, ce li abbiamo messi noi apposta, consapevoli del profondo disagio che avremmo causato al team che di correggere i refusi si occupa: ci sembrava un modo divertente di parlare di uno dei libri più curiosi pubblicati quest’anno. Come quella volta che riportammo la notizia di un aumento dei refusi nella ricerca scientifica, e decidemmo di dare all’articolo un titolo spericolato: molti abbonati premurosi ci segnalarono l’errore, per poi – dopo pochi minuti – inviare un’altra email che chiedeva: «Ah, ma forse l’avete fatto apposta?».

Spesso però, ahinoi, non lo facciamo intenzionalmente: anche negli articoli più seri alcuni refusi ci scappano. Capita che trasformino una cosa in qualcos’altro, che stabiliscano connessioni prima impensate, o che generino nuove parole per dire qualcosa che non sapevamo di voler dire. Ovviamente vengono corretti subito ma, come ogni anno, ne abbiamo salvati alcuni per voi, i migliori e i più divertenti del 2025, e li abbiamo inseriti in questa lista.