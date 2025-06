Israele ha bloccato la barca di attivisti che voleva raggiungere Gaza

Nella notte fra domenica e lunedì la marina militare israeliana ha bloccato e abbordato la Madleen, una piccola imbarcazione che era diretta verso la Striscia di Gaza e trasportava modeste quantità di cibo e altri beni essenziali. La barca – gestita dalla Freedom Flotilla Coalition, un’organizzazione che prova da tempo a forzare il blocco imposto da Israele sulla Striscia – era partita il primo giugno dal porto di Catania, con l’intento di fare pressione sul governo israeliano per riprendere la distribuzione di cibo alla popolazione della Striscia.

Secondo quanto detto dalla Freedom Flotilla, l’abbordaggio da parte di Israele è avvenuto in acque internazionale, in un punto a nord della costa egiziana. Ora la barca è stata portata nella città israeliana di Ashdod e i 12 attivisti a bordo sono stati fermati e sono in attesa di essere espulsi verso i rispettivi paesi. Fra loro ci sono Greta Thunberg e un’europarlamentare francese di origini palestinesi, Rima Hassan. Israele ha diffuso un video in cui si vede l’equipaggio della Madleen ricevere del cibo a bordo di un’imbarcazione dell’esercito israeliano.

Fra marzo e maggio Israele aveva bloccato totalmente gli ingressi nella Striscia di cibo, medicine e carburante. Ora le consegne sono in parte riprese, ma in quantità insufficienti, e sono gestite da un’organizzazione creata da Israele, la Gaza Humanitarian Foundation (Ghf), accusata di essere un ulteriore strumento di Israele per usare la fame come arma contro i palestinesi. Negli ultimi giorni ci sono stati regolarmente episodi di violenza attorno ai suoi centri di distribuzione del cibo, attribuiti all’esercito israeliano.

A maggio la Freedom Flotilla Coalition aveva già provato a raggiungere Gaza per scopi umanitari, ma una sua nave era stata attaccata al largo di Malta da un drone, la cui provenienza formalmente non era stata accertata. La ong aveva accusato Israele. Nel 2010 un’altra missione era stata bloccata al largo delle coste di Gaza: c’erano stati scontri durante l’abbordaggio dell’esercito israeliano della nave Mavi Marmara, che aveva a bordo 600 persone, alcune delle quali provarono a resistere. In quell’occasione furono uccise 10 persone.